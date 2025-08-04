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歐陽娜娜破功！裙內「碎花打底褲」 一抬腿畫面全流出

歐陽娜娜熱衷於嘗試不同造型。（組合照，翻攝自微博）歐陽娜娜熱衷於嘗試不同造型。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕23歲歐陽娜娜近年將事業重心轉往中國市場，積極參與各大綜藝與實境節目，塑造氣質清新、立場鮮明的「新一代女神」形象。歐陽娜娜近日更以純白平口貼身禮服亮相活動，事後釋出的幕後花絮卻意外露出碎花打底褲，與平時的裝扮風格大相徑庭，被粉絲笑稱女神形象破功。

歐陽娜娜近日與中國網紅碳酸以浴袍入境，一抬腿竟露出碎花底褲。（組合照，翻攝小紅書）歐陽娜娜近日與中國網紅碳酸以浴袍入境，一抬腿竟露出碎花底褲。（組合照，翻攝小紅書）

歐陽娜娜近日與中國時尚網紅「碳酸」以浴袍造型一同入鏡拍片，展現輕鬆自然的一面。不過，歐陽娜娜其中一幕將腳踩在牆上擺拍，卻意外露出裙內的碎花褲，與她過往精緻、文藝的氣質形象形成強烈反差，瞬間引發熱議。

歐陽娜娜大露碎花褲的畫面曝光後，有人笑稱「娜娜裙子裡還穿睡褲也太可愛」、「好真實但形象好破功…」不過有人則認為「女明星也是人，別太苛刻」呼籲理性看待趣事；儘管並非正式穿搭出糗，但小碎花褲一幕仍讓不少粉絲震驚「娜娜這次真的豁出去了」。

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