晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女星侯沁潔拒檢逃逸 駕BMW疑用手機失控暴走

侯沁潔3日深夜駕車行經新北新莊幸福路，疑因拒檢被警方拉下車壓制上銬。（翻攝自侯沁潔臉書）侯沁潔3日深夜駕車行經新北新莊幸福路，疑因拒檢被警方拉下車壓制上銬。（翻攝自侯沁潔臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星侯沁潔曾演過鄉土劇，在第四台主持旅遊節目、客串《意難忘》、《嫁妝》等八點檔，3日深夜駕駛一輛白色BMW汽車行經新北市新莊區幸福路，疑因拒檢最後被警方拉下車壓制上銬，被依妨害公務移送法辦，新北地檢署今（4）日複訊後已將侯沁潔請回。

案發後，侯沁潔的臉書在今日下午14時30分左右被翻出13小時前，也就是爆出拒檢的同一時間，發文怒控某知名連鎖手搖飲店「不老實，讓我多付了15元」。

她距離事發13小時前（紅圈處），才在臉書發文抱怨某連鎖飲料店（紅框處），時間序引發猜測。（翻攝自侯沁潔臉書）她距離事發13小時前（紅圈處），才在臉書發文抱怨某連鎖飲料店（紅框處），時間序引發猜測。（翻攝自侯沁潔臉書）

侯沁潔13小時前在臉書發文抱怨某連鎖飲料店，她寫下：「剛想到老闆娘手心不要向上跟我要一塊錢的袋子的樣子真的很難看，一杯明明55元，妳騙我一杯60元，當下我人就頭痛感冒不舒服，直覺就想趕回家休息，我跟妳買三杯，貴了我15元，騙人的店，你的不老實讓我多付了15元，那麼你就必須陪我1000倍的15元，不老實的店，我再給妳買才有鬼，等等我病好再跟妳好好計較！」

據悉，警方不排除當時侯沁潔在車內使用手機，疑似在編輯臉書貼文，才會無視路口號誌而引起警方注意。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中