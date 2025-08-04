女星侯沁潔拒檢逃逸 駕BMW疑用手機失控暴走

侯沁潔3日深夜駕車行經新北新莊幸福路，疑因拒檢被警方拉下車壓制上銬。（翻攝自侯沁潔臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星侯沁潔曾演過鄉土劇，在第四台主持旅遊節目、客串《意難忘》、《嫁妝》等八點檔，3日深夜駕駛一輛白色BMW汽車行經新北市新莊區幸福路，疑因拒檢最後被警方拉下車壓制上銬，被依妨害公務移送法辦，新北地檢署今（4）日複訊後已將侯沁潔請回。

案發後，侯沁潔的臉書在今日下午14時30分左右被翻出13小時前，也就是爆出拒檢的同一時間，發文怒控某知名連鎖手搖飲店「不老實，讓我多付了15元」。

請繼續往下閱讀...

她距離事發13小時前（紅圈處），才在臉書發文抱怨某連鎖飲料店（紅框處），時間序引發猜測。（翻攝自侯沁潔臉書）

侯沁潔13小時前在臉書發文抱怨某連鎖飲料店，她寫下：「剛想到老闆娘手心不要向上跟我要一塊錢的袋子的樣子真的很難看，一杯明明55元，妳騙我一杯60元，當下我人就頭痛感冒不舒服，直覺就想趕回家休息，我跟妳買三杯，貴了我15元，騙人的店，你的不老實讓我多付了15元，那麼你就必須陪我1000倍的15元，不老實的店，我再給妳買才有鬼，等等我病好再跟妳好好計較！」

據悉，警方不排除當時侯沁潔在車內使用手機，疑似在編輯臉書貼文，才會無視路口號誌而引起警方注意。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法