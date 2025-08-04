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韓演藝圈又傳死訊！知名音樂人驚爆陳屍旅館 享年58歲

音樂人姜麟上月底被發現陳屍旅館房內，享年58歲。（翻攝自KBS）音樂人姜麟上月底被發現陳屍旅館房內，享年58歲。（翻攝自KBS）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演藝圈今（4）日不平靜，先是上午傳出綠葉演員宋英奎在車內身亡，接著又傳出音樂人姜麟（Kang Rin）的死訊，他於上月底被發現陳屍在首爾某旅館房內，享年58歲。

根據韓媒報導，音樂人姜麟7月31日在首爾汝矣島的一家旅館房內身亡，現場並無外力介入痕跡，因此可排除他殺嫌疑，不過該案至今在調查中，確切死因尚未公開。

姜麟（左）、金亨中、姜錫永於1993年一同組成樂團E.O.S。（翻攝自韓網）姜麟（左）、金亨中、姜錫永於1993年一同組成樂團E.O.S。（翻攝自韓網）

據悉，姜麟在1993年與金亨中、姜錫永共同組成音樂團體「E.O.S」，曲風是當時少見的歐洲電子樂風，因獨特性受到高度關注，不過E.O.S在1995年就解散，在那之後姜麟仍持續擔任鍵盤手及音樂製作人，參與了許多專輯製作。

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