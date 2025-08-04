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娛樂 最新消息

魏如萱陷三角戀！命理師爆「交往Ian難長久」：正緣還在後面

〔記者侯家瑜／台北報導〕金曲歌后魏如萱近日捲入三角戀，備受關注。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師通靈她前世今生直言，男友Ian是她今生跨越課題的機會，不過兩人難走入婚姻，在這個對象之後才會遇到正緣，到時有機會再婚。另外，他也提醒，魏如萱今生有機會跳脫出來是件好事，但過程中可能會被利用，一定要記得捍衛自己。

阿谷老師說，魏如萱有蠻深的前世議題，累世的課題主要是「自信心」，她累世右眼都有一點缺陷，雖然一般人看不出來，她也算開朗樂觀，但仍對自己自信心不足，前世的她因為臉上缺陷，被家人嫁給有殘疾的老公，婚後過得並不好，前世老公好賭，不過即使這樣，她還是覺得要對家庭負責，認命把家扛起來，而且已經扛了六世。

阿谷老師分析魏如萱三角戀。（秦芸殿提供）阿谷老師分析魏如萱三角戀。（秦芸殿提供）

累世的她都認為只要扛過就沒事，而這就是她的課題，她今生無論事業如何成功，在情感這塊其實很沒自信，她應該要相信自己有能力可以追求更好的幸福，要對自己有絕對的自信。阿谷老師也透露，她今生跟菩薩或女性神明很有緣，是有受到眷顧的。

阿谷老師提到，今生她會離婚其實是走出她原先累世的劇本之外，生在現代情感開放的年代，對她來說是跨越的好機會，她要拿回愛的自信，因此也支持她這一世應該勇敢追愛，不要過度在乎別人的眼光。

但阿谷老師也坦言，她現在這段感情比較難走入婚姻，因為她今生還沒有搞懂自己在感情中到底要什麼，還在探索中，不過男友Ian是她勇敢跨越課題的機會，經過他之後，遇到下一個才是正緣，是有機會再婚的。

阿谷老師強調，累世的她都有一種認命的感覺，今生有機會跳脫出來尋找自己是件好事，但過程中可能會被利用或遇到有意圖靠近她的人，過去她都會覺得自己承擔就算了，但她有一份對自己的愛要撿回來，今生除了要勇敢追愛，也要對人多點防備心，不要太快信任他人。

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