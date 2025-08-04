《零日攻擊》收視奪冠！ 首播當天盜版瘋傳 製作方開戰將提告

〔實習記者譚曉曼／台北報導〕台劇《零日攻擊》上週六（2日）首播後，網路引爆炸裂級的討論熱潮，收視成績勢如破竹，全面奪冠！公視在該時段成為國台語單元劇類冠軍。LINE TV開播即登上收視排行榜冠軍；Hami Video全館、影劇館、戲劇類第1；MyVideo首播隔日即空降本日戲劇排行榜冠軍。

Janet在《零日攻擊》飾演總統。（牽猴子提供）

公視首播成績，頻道4歲以上收視平均0.5，其中35歲至64歲族群每分鐘收視最高更衝破1.06。最高點落在Janet角色王明芳回應參選總統目的：「想做一個真正的台灣總統。」

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不過，首集播出後，同時也被發現冒出盜版影片，已觸犯著作權法，侵害著作權益。所有盜版、盜錄、擅自發行者，零日文創股份有限公司都將依法提出刑事告訴，並附帶民事求償，「請大家支持正版收看，尊重著作權」。

杜汶澤在《零日攻擊》有精彩演出。（牽猴子提供）

《零日攻擊》不但在台灣獲得熱切關注，國際間早從預告發布就已備受矚目。本週8月7日將在日本東京舉行盛大首映會，隨即於8月15日在日本Amazon Prime Video首播3集，之後日本即與台灣同步播出。美國華盛頓也將於9月舉辦首映，能見度仍將持續不斷開拓。

莊凱勛在《零日攻擊》飾演忠哥。（牽猴子提供）

《零日攻擊》由製作人兼編劇統籌鄭心媚領軍，洪伯豪、吳季恩、蘇奕瑄、趙暄、劉易、羅景壬、林志儒等金獎導演聯手打造10集篇章。華麗卡司包括日星高橋一生、水川麻美、港星杜汶澤、台灣實力派演員謝怡芬（Janet）、戴立忍、連俞涵、莊凱勛、潘慧如、藍葦華、陳妤、陳文彬、鄭有傑、游安順、侯彥西、謝章穎、李冠毅、楊富江、鄧九雲、王渝萱、張洛偍、孫沁岳、單承矩、許時豪等。

8月2日起，每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

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