晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《零日攻擊》收視奪冠！ 首播當天盜版瘋傳 製作方開戰將提告

〔實習記者譚曉曼／台北報導〕台劇《零日攻擊》上週六（2日）首播後，網路引爆炸裂級的討論熱潮，收視成績勢如破竹，全面奪冠！公視在該時段成為國台語單元劇類冠軍。LINE TV開播即登上收視排行榜冠軍；Hami Video全館、影劇館、戲劇類第1；MyVideo首播隔日即空降本日戲劇排行榜冠軍。

Janet在《零日攻擊》飾演總統。（牽猴子提供）Janet在《零日攻擊》飾演總統。（牽猴子提供）

公視首播成績，頻道4歲以上收視平均0.5，其中35歲至64歲族群每分鐘收視最高更衝破1.06。最高點落在Janet角色王明芳回應參選總統目的：「想做一個真正的台灣總統。」

不過，首集播出後，同時也被發現冒出盜版影片，已觸犯著作權法，侵害著作權益。所有盜版、盜錄、擅自發行者，零日文創股份有限公司都將依法提出刑事告訴，並附帶民事求償，「請大家支持正版收看，尊重著作權」。

杜汶澤在《零日攻擊》有精彩演出。（牽猴子提供）杜汶澤在《零日攻擊》有精彩演出。（牽猴子提供）

《零日攻擊》不但在台灣獲得熱切關注，國際間早從預告發布就已備受矚目。本週8月7日將在日本東京舉行盛大首映會，隨即於8月15日在日本Amazon Prime Video首播3集，之後日本即與台灣同步播出。美國華盛頓也將於9月舉辦首映，能見度仍將持續不斷開拓。

莊凱勛在《零日攻擊》飾演忠哥。（牽猴子提供）莊凱勛在《零日攻擊》飾演忠哥。（牽猴子提供）

《零日攻擊》由製作人兼編劇統籌鄭心媚領軍，洪伯豪、吳季恩、蘇奕瑄、趙暄、劉易、羅景壬、林志儒等金獎導演聯手打造10集篇章。華麗卡司包括日星高橋一生、水川麻美、港星杜汶澤、台灣實力派演員謝怡芬（Janet）、戴立忍、連俞涵、莊凱勛、潘慧如、藍葦華、陳妤、陳文彬、鄭有傑、游安順、侯彥西、謝章穎、李冠毅、楊富江、鄧九雲、王渝萱、張洛偍、孫沁岳、單承矩、許時豪等。

8月2日起，每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中