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娛樂 音樂

李千娜喜事不斷！大咖歌王也來了 時間點就在9月

〔記者張釔泠／台北報導〕李千娜日前宣布「回娘家」與環球音樂再度攜手合作，將在暌違7年後於9月推出全新台語專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，這也是她首張以翻唱為主的作品。由阿弟仔擔任專輯製作統籌，以「電子花車」為主題發想延伸，從自己小時候的故事出發，翻唱爸爸媽媽年代流行的經典台語歌曲，李千娜表示，「希望透過這一次的翻唱改編，讓大家更喜歡台語歌，繼續傳遞台語文化的美好。」

李千娜將於9月推出台語新專輯。（環球提供）李千娜將於9月推出台語新專輯。（環球提供）

李千娜率先推出台灣City Pop樂團始祖WHYNOT的唯一專輯同名神曲《無法度按捺》，距離原曲問世已30年，本次翻唱版本邀來金曲歌王陳建瑋擔任單曲製作人，為這首風格鮮明的 City Pop經典注入嶄新靈魂。陳建瑋分享：「李千娜在演唱上拿捏情緒張力恰到好處，演唱的音色彷彿讓人想起鄧麗君式的含蓄婉約，那是一種典雅的女性氣質，一種即使身處等待之中，仍保有從容與高雅的姿態。」

李千娜將於9月推出台語新專輯。（環球提供）李千娜將於9月推出台語新專輯。（環球提供）

單曲封面形象由時尚攝影師周墨掌鏡，視覺上呼應早期電子花車旁的辦桌文化，以一場散席後的飯局為意象，從俯視角拍下她落寞地躺在圓桌上，呈現出華麗表象下的壓抑與寂寥，猶如喧囂退去後，只剩她一人靜靜守候。

透過李千娜的重新詮釋，《無法度按捺》亦從原本男性視角轉化為女性觀點，她與WHYNOT彷彿隔著幾十年的時光談了一場戀愛，也讓這首歌煥發出橫跨世代的光芒。

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