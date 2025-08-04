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娛樂 最新消息

《F1電影》票房飆破4.37億！全台反攻後三連霸 登頂小布生涯最賣

《F1電影》上週在台再度拿下票房冠軍。（華納兄弟提供）《F1電影》上週在台再度拿下票房冠軍。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由「小布」布萊德彼特主演的飆速強作《F1電影》在台繼續狂飆！上週末（8月1至3日）在台票房完成反攻後三連霸，上映第6週再以全台破台幣2800萬的票房佳績拿下票房冠軍，全台累積票房突破台幣4.37億，預計本週之內將衝破台幣4.5億！

《F1電影》在全球及台灣成為布萊德彼特生涯最賣座電影。（華納兄弟提供）《F1電影》在全球及台灣成為布萊德彼特生涯最賣座電影。（華納兄弟提供）

該片在台上映首週就拿下票房冠軍，接下來兩週由《侏羅紀世界：重生》拿下雙週冠軍，之後靠著好口碑助陣，於第4週重回冠軍寶座，到上週末更一路三連霸，拿下4個週冠！更成為今年繼「阿湯哥」湯姆克魯斯的《不可能的任務：最終清算》後，第2部全台票房破台幣4億元、台北票房破億之作。

此外，電影在北美累積票房也來到1.73億美金（約台幣51.64億元），全球票房則為5.45億美金（約台幣162.68億元），無論全球甚至台灣都已成為布萊德彼特生涯主演最賣座電影。《F1電影》持續在台熱映中。

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