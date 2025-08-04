吳慷仁奔同志三溫暖洩慾 男男激情畫面惹哭網友：又慾又心碎

〔記者李紹綾／台北報導〕李銘順、吳慷仁主演的CATCHPLAY《親密之海》上週五迎來最終回，吳慷仁飾演的「阿榮」因愛而不得，獨自前往同志三溫暖試圖發洩情慾，畫面大膽直球，卻藏著他對李銘順角色「李憲宏」深藏多年的感情，這場戲不僅尺度突破，也讓觀眾直呼「吳慷仁演技太炸裂」、「又慾又心碎」。

吳慷仁（左）在《親密之海》到三溫暖排解孤獨。（CATCHPLAY提供）

吳慷仁（右）在《親密之海》到同志三溫暖洩慾。（翻攝自CATCHPLAY）

接著，于子育飾演的「沈曉雯」對於「憲宏」李銘順帶著「莉蓮」瑞瑪席丹 飾離開台灣，感到錯愕及背叛，氣憤前往上海辦公室與憲宏當面對質，卻只換來對方一句「我需要你在台灣幫忙照顧媽」讓她心碎質問「我跟了你25年，我至少值得一句實話吧？你連親口告訴我的勇氣都沒有嗎？」曉雯傷心地跑進廁所哭泣，卻意外聽見女同事們嘲笑她是又老又被遺棄的小三，她才知道原來在外人眼裡，她的愛這麼廉價而不堪。最後，曉雯終於對憲宏說出那句：「我不愛你了。」那一瞬間她的眼神與語氣，現場氣氛瞬間凝結。

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于子育在《親密之海》感情以心碎收場。（CATCHPLAY提供）

于子育（右）在《親密之海》到上海找李銘順（左）對質。（CATCHPLAY提供）

「憲宏」李銘順最終雖在上海事業有成，也與「莉蓮」瑞瑪席丹穩定發展，但當他回到台灣見到病危的母親，並深知自己對曉雯造成了不可磨滅的傷害，他壓抑的情感終於潰堤落淚，這時「阿榮」吳慷仁在醫院目睹這一幕，既心疼又無力。他默默將憲宏送回家，兩人趟在同一張床上，阿榮卻被龐大的孤獨籠罩，一場寂靜的深夜陪伴，成為全劇最令人揪心的收尾之一。

于子育（左）在《親密之海》因得不到李銘順（右）的答案失望離開。（CATCHPLAY提供）

李銘順在《親密之海》於母親病床前哭泣。（CATCHPLAY提供）

導演蔡柏璋也表示：「阿榮在憲宏熟睡後，悄悄地走到床邊躺下，憲宏像小孩一樣蜷曲在阿榮身旁，那個時候阿榮看著憲宏的白髮，他突然意識到，啊，這個白髮蒼蒼的人，是自己喜歡這麼多年的人啊，但他同時也意識到自己心中已放下他了，於是他起身，最在床頭，默默留下眼淚。這個情感非常複雜，但在拍攝的現場，我有被慷仁的演技感染到。」

吳慷仁（右）在《親密之海》照顧失意的李銘順。（CATCHPLAY提供）

對於最終回播出後引發的高度討論，李銘順表示：「這部戲對我來說是一次重新理解愛與選擇的旅程。」于子育則說：「曉雯以為自己是最親近憲宏的人，但他其實跟阿榮一樣，再怎麼努力，都只能站在門外，看完整部戲你會發現真正的親密感是走進那個人的心，而不是認識多深，也不是肉體的交纏。」

《親密之海》全七集現正於CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、LINE TV、香港Now TV及Amazon Prime Video上架，讓觀眾可以無限回看共這場情感與社會議題交織而成的精彩故事。

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