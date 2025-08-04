傻眼！郭靜唱到一半歌迷搶麥 硬控1分鐘唱王心凌歌曲

〔記者張釔泠／台北報導〕郭靜出道18年，2日首度於高雄舉辦「郭靜 天亮之前 演唱會 高雄站」，演唱會當天逢豪大雨，但仍澆不熄滿場歌迷的熱情，郭靜表示：「原本以為我會為大家帶來一點陽光，結果我到高雄就開始下大雨，但謝謝你們不畏風雨前來！」郭靜一連演唱22首歌曲，更特別帶來台語歌曲《三暝三日》，也延續台北場「KTV歌單」環節，大玩互動滿足全場歌迷。

郭靜首次在高雄開唱。（寬宏提供）

郭靜6月在台北開唱後好評滿滿，收到不少南部歌迷求敲碗加場，而決定要到高雄開唱，結果加場訊息出來反而遭歌迷嫌場地太小、搶不到票，郭靜笑說：「還想要我怎樣啦！」但這次選在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，郭靜指出：「這樣的距離剛剛好，很多熟面孔、新面孔都看得清清楚楚。」

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郭靜首次在高雄開唱。（寬宏提供）

這次演唱會也安排「KTV歌單」橋段，與歌迷互相分享唱K歌單，結果遭歌迷點王心凌的歌曲，更被歌迷搶麥，全場跟郭靜被硬控1分鐘，聽歌迷演唱王心凌的《感情用事》，郭靜大方表示，自己也很喜歡這首歌，如果大家有喜歡在KTV喜歡唱的歌都可以跟她分享，也許會在未來演唱會歌單裡出現。

郭靜首次在高雄開唱。（寬宏提供）

首次到高雄開專場，寵粉的郭靜也特別練台語，演唱《三暝三日》當作送南部歌迷的禮物，前奏一響引起不少歌迷紛紛討論「不可能唱台語歌吧！」、「郭靜唱台語歌好好聽！」、「郭靜唱出來的感覺就是不一樣！」歌迷也提前幫郭靜慶生，全場900位歌迷舉起手幅，合唱生日快樂歌，令郭靜非常感動。演唱會在全場大合唱《心牆》歌聲中，劃下完美的句點。

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