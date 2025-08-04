侯沁潔躲飛機廁所哈菸 被逮嗆「你被炸死了嗎？」

侯沁潔過去曾演過鄉土劇，外型亮眼。（翻攝自侯沁潔IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星侯沁潔過去曾演過鄉土劇，在第四台主持旅遊節目、客串《意難忘》、《嫁妝》等八點檔，3日深夜在新北市新莊區幸福路駕駛一輛白色BMW汽車，疑似拒檢最後被警方拉下車壓制上銬後，依妨害公務移送法辦，新北地檢署今（4）日複訊後已將侯沁潔請回。

2023年底，侯沁潔出國旅遊爭議事件也被翻出，當時她遭同團旅客控訴在長榮航空荷蘭飛往曼谷途中躲到機上廁所抽菸，觸發煙霧偵測器後，被空姐發現遭制止，有網友到她臉書留言斥：「機上抽菸全然不顧他人死活，真有你的喔。」她竟嗆回：「你被炸死了嗎？」侯沁潔反嗆截圖也被公開。

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她當時在飛機上抽菸還回嗆網友。（翻攝自Dcard）

有網友在事發當時於Dcard爆料，與家人參加歐洲荷比盧旅行團，團中遇到一個侯姓女藝人，入境時不斷插隊，還在飛機上大聲講話，且瘋狂在房間抽菸，行程中不斷遲到，在阿姆斯特丹經曼谷飛往台北航班中被抓包抽菸。

對此，長榮航空回應2023年11月30日BR76阿姆斯特丹經曼谷飛往台北航班，飛行途中一名旅客於洗手間內抽菸觸發煙霧偵測器，「當班空服員發現後立即前往勸阻，該旅客經告誡後表示將遵守規定，經空服員通報機長，因評估旅客已受控且無脫序行為，無立即影響飛安之疑慮，故後續未報警處理。」

侯沁潔遭警方法辦，稍早走出警局時頭低到不能再低。（記者徐聖倫攝）

此事經媒體報導曝光後，侯沁潔受訪回應說：「所有的指控都是不實指控。」更在臉書回應網友：「沒有任何證據，血口噴人的人，亂闢謠滋事者，我保留刑法妨礙名譽的法律追訴權，只會危言聳聽也沒證實真相就做人格局而言，是真的沒智慧。俗話說的好『謠言止於智者』！」

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