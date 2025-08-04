郭泓志跨界演台劇！帥兒未婚「鬧出人命」 死對頭鄭人碩變準親家

〔記者李紹綾／台北報導〕韓劇《我們的藍調時光》宣布在台翻攝後備受矚目，劇中兩位從歡喜冤家變親家的單親父親，邀請到鄭人碩與前旅美職棒名投郭泓志擔綱，而兩人未婚懷孕的兒女則由新生代演員邱以太和詹子萱詮釋，鄭人碩很興奮能跟郭泓志對戲，笑說：「希望他不要用王牌救援的絕招來對付我。」

郭泓志在《我們的藍調時光》飾演賣牛雜湯的單親爸爸。（展望外國人運動生活美學館提供）

由總製作人柴智屏與導演林子平集結重量級卡司聯手打造的華語版《我們的藍調時光》於上週五順利開拍，繼日前公布的華麗名單周渝民、張鈞甯、鍾欣凌、蘇見信、王柏傑、安心亞、陸弈靜外，今天再曝光父女檔鄭人碩、詹子萱與父子檔郭泓志、邱以太，兩位原是好友的單親爸爸因故反目，未料他們就讀高中的兒女相戀意外懷孕，迫使爸爸們正視彼此，最終從對立走向和解。

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鄭人碩在《我們的藍調時光》與詹子萱飾演父女。（千馳文化創意工作室提供）

鄭人碩看過韓劇《我們的藍調時光》，對劇中該角色交錯複雜的情感印象深刻，直喊：「演起來一定很過癮！」原本此角色職業在市場裡賣冰塊，新職在地化改為澎湖常見騎機車四處賣東西的「小蜜蜂」，鄭人碩希望向原版致敬同時，能為角色再創新生命。平常就有看棒球的他，對於能跟郭泓志對戲心情很雀躍，打趣說：「希望郭泓志到時候不要用他王牌救援的絕招來對付我！」他也特別稱讚劇中的女兒詹子萱說：「是個充滿能量的人。」自己對於華語版的演員組合格外期待，相信能激盪出精彩火花。

郭泓志首度接演電視影集，第一次看到劇本他就被角色深深打動，特別是劇中許多與親子相關的情節，讓已當爸爸的他感觸良多。郭泓志似乎跟黑道特別有緣，第一部電影《我最愛的笨男人》講的是黑道兄弟情，在《我們的藍調時光》則是黑道洗白後改賣牛雜湯，他笑說：「可能是外型的關係比較適合這種角色，但還是會緊張，需要讓自己轉換融入角色，所以會花更多時間精進演技和揣摩角色，趕快跟上各位優秀前輩的腳步。」

邱以太在《我們的藍調時光》飾演郭泓志的兒子。（群星瑞智國際藝能股份有限公司提供）

談到劇中合作的演員，郭泓志讚賞鄭人碩是「厲害的演員」，擁有強大的氣場與獨特的詮釋方式。而對於飾演兒子的邱以太，他謙虛說：「雖然年紀小，但演戲方面是我的前輩。」期待兩人能好好展現父子情。

邱以太在很多作品經常扮演高中生，但這次的高中生升格當爸爸，需要面對更多問題與責任感。他與詹子萱過去有過合作經驗，兩人能更放鬆地討論角色。對於飾演爸爸的郭泓志，他透露雖然自己不常看棒球，但家人都非常興奮，他也覺得郭泓志很符合他對劇中爸爸的想像，因此充滿期待。

詹子萱在《我們的藍調時光》飾演鄭人碩的女兒。（甯聚力文創事業有限公司提供）

邱以太表示，劇組裡有許多「教科書級演技」前輩，因此這次接演《我們的藍調時光》他的心情「興奮大於緊張」。他希望能在與前輩們的合作過程中，學習到更多表演技巧，同時他也為角色把自己曬黑，多次觀看韓版原作，期許自己能呈現出有個人風格的角色新視野。

詹子萱很喜歡韓版《我們的藍調時光》，當初看劇時就被這個未婚懷孕女高中生角色深深吸引，因此一接到這個演出邀約，她做了許多功課，透過觀看影片與書籍，了解未婚懷孕女學生的心理狀態，希望能找到角色更多面向。詹子萱與飾演父親的鄭人碩首度合作，她笑說：「我有看過『爸爸』的一些作品，感覺他很酷、話不多。」期待這次能與他一起找到「一家人的節奏」。

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