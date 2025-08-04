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讓台粉等了7年！MY FIRST STORY承諾彌補遺憾：全力以赴

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣搖滾樂團MY FIRST STORY出道以來首次亞洲巡迴演唱會，台北站正式確定將於8月9日在南港展覽館舉行，這是他們至今在台灣最大規模的演出。原訂2018年要登台開唱卻因故取消，讓粉絲久等7年。談到確定演出的當下，團員感性表示：「真的有種終於要來了的感覺，當時我們自己也很懊惱，這次會帶著那份遺憾全力以赴！」

MY FIRST STORY承諾會全力以赴。（和協整合行銷提供）MY FIRST STORY承諾會全力以赴。（和協整合行銷提供）

出道多年來，MY FIRST STORY推出多首膾炙人口的作品，包括與HYDE合作的《夢幻》、《i’m a mess》等，在台灣擁有高人氣。談到7年來的成長，團員表示：「我們在樂曲完成度和作為一個樂團的整體力量上都有顯著提升。」而時隔6年推出的《You’re already dead》也終於解禁上架串流，「過去因為一些內部的問題無法發行，這次終於可以讓大家聽到了！」

亞洲巡演已經開跑，他們在泰國、新加坡留下難忘回憶，「感受到現場觀眾對我們音樂的愛，即使是抒情曲也會打開手機燈光照亮全場，真的很感動。」面對即將登場的台北場，他們也透露將會「更任性地展現真實的自己」，並希望觀眾不只是聽歌，而是能欣賞整場演出的流動與故事性。

近期團員熱愛的動畫作品是《咒術迴戰》，也分享團內最近最討論最熱烈的話題是「音樂與人生觀」。至於是否特別設計大場地專屬舞台？團員笑言：「沒有炫技的安排，更在意怎麼維持並放大我們的世界觀。」而聊到兩首破億點閱作品的感想，他們坦言：「那是突破一個階段性目標的感覺，真的很開心。」

《MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025 at Taipei》將於8月9日在台北南港展覽館舉行，票價為新台幣5200、4200、3200元三種，門票已於年代售票系統全面啟售，更多詳情請鎖定主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。

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