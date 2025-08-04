G級AV女優自揭情傷 「豪撒1億」給渣男陷絕望：感受不到活著

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優音駒猫過去以「明日見未來」身分闖蕩暗黑界，憑藉亮麗外型及G級傲人上圍獲得關注。然而，她2023年起無預警暫停拍攝作品，並在今年3月公開錄取「亞洲第一私立學府」的喜訊，近日她在社群自爆，那段期間自己陷入情傷，慘遭渣男欺騙感情和金錢，引起熱議。

音駒猫自曝情傷，曾因此陷入絕望。（翻攝自X）

音駒猫2日在社群發文感嘆，有個男人讓她傾盡了心、時間和金錢，在3年的時間裡，在對方身上花費超過1億日圓，「比起金錢，我的心被殺死了。」她坦言，自己在那段日子，無數次在絕望中想輕生，「2023年8月，無論在哪裡都止不住眼淚，無論做什麼都感覺不到還活著。」

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音駒猫表示，她消耗2年時間才走出陰霾，並有感而發地說，「無論我多麼真誠地表示愛意，也無法強迫對方陪我走到最後，因為他們會忘掉曾經得到的一切，轉而追求自己的慾望，尋找其他女人。」

音駒猫警告渣男，以後別再私訊打擾。（翻攝自X）

音駒猫也撂下狠話警告傷害自己的渣男，以後別再私訊打擾，「不管你多努力想轉運，或是拚命想從女人身邊得到好處，都不會得到幸福。一個無法珍惜自己身體的人，這輩子都只會在人生中受苦。」

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