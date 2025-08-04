台巴混血男星健身房淋浴間遇性騷 警方：已受理申訴將傳到案說明

〔記者姚岳宏／台北報導〕台巴混血男星戴凱文3日在Threads發文，怒控在健身房遭陌生男子性騷擾，他情緒崩潰直言「覺得自己很髒」，他事後向健身房通報並前往警局報案，轄區中山警分局表示，已受理性騷擾申訴，將傳當事人到案說明。

戴凱文。（資料照，記者叢昌瑾攝）

據知，戴凱文8月3日下午前往中山區遼寧街的健身工廠運動，淋浴時遭到一名陌生男子性騷擾，當時該男一直在淋浴室外徘徊，待戴凱文離開淋浴室時，對方竟全身裸體，並用手拍打戴的屁股，造成戴身心不適，後續至派出所提出性騷擾申訴，警方依規定受理查處。

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戴凱文發文透露，在健身房淋浴間被性騷擾，當下很生氣，卻不知道該怎麼處理，只是回頭警告對方：「你下次再敢碰我，我就檢舉你。」等到自己冷靜後，戴凱文馬上到櫃檯說明整起事件，他說：「我是一位非常支持LGBTPQIA+群組，在我們台灣，大家值得被對等的愛、理解、包容。」

戴凱文曾代表台灣參加《Mister Global 2023》全球先生選美比賽，長期定居台灣，被性騷擾後，他除向健身房通報並前往警局報案，盼藉此喚起大眾對性騷擾議題的關注。

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