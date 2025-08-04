舒子晨運動後竟腹腔大出血！急開刀保命 揭術後身體「1神奇改變」

女星舒子晨。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神、女星舒子晨十分注重保養，平時有運動習慣的她近期上節目《醫學大聯盟》透露，某次運動過後她開始感到肚子有些悶痛，起先以為是生理期將至，不以為意的她隔天還是照常運動、遛狗、與朋友聚餐，怎料到了半夜竟開始劇烈疼痛，「那是我從出生到現在完全沒有體會過的痛」。

舒子晨在某次運動後肚子開始悶痛，與生理期將至的感覺有些相似。（翻攝自YT）

怎料悶痛不到2天便轉為劇痛，舒子晨形容其程度是「出生到現在完全沒體會過的痛」。（翻攝自YT）

突然肚子劇痛讓舒子晨感到很不對勁，連忙去醫院掛急診，等了許久終於輪到她，醫生初步檢查後指出，她整個的腹腔都大出血，疑是體內囊腫破裂（黃體破裂）導致，「應該是運動的時候破掉，一開始它只是破小小的，但我隔天又去運動，血越流越多，導致整個腹腔出血」。

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舒子晨回憶當時仍餘悸猶存，她表示，所幸有及時動手術，才能避免嚴重併發症或失血過度。特別的是，在手術過後，原本長年受嚴重經痛困擾的舒子晨，術後開始都不太會痛了，她直呼神奇「我現在生理期都不會痛！」。

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