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娛樂 電視

情婦拿保險套威脅！少林寺方丈爆性醜聞 命理師：犯大戒直墜地獄

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國河南嵩山少林寺住持釋永信涉嫌挪用、侵占寺院鉅額資產，同時違反佛教戒律，長期與多名女性維持不正當關係並育有私生子，遭多部門聯合調查，引起軒然大波。對此，命理師廖美然痛轟，此舉觸犯大戒，死後可能直墮地獄。

釋永信涉嫌刑事犯罪、包養多名情婦等醜聞被捕。（法新社）釋永信涉嫌刑事犯罪、包養多名情婦等醜聞被捕。（法新社）

廖美然近日登上節目《新聞挖挖哇》，談及釋永信風波，她表示，如果飲酒、吃肉、生活奢華、淫亂性生活等消息為真，「他就犯戒啦！這樣不行」，直指釋永信違反佛教大戒，沒有資格當領導者，若釋永信相信因果，還身穿袈裟，死後可能會得到懲戒「直墮地獄」。

此外，節目中提到，一名女子2004年的筆錄內容，指出兩人發生多次性關係，還能清楚點出對方的身體特徵。據悉，釋永信多次口頭答應要給予好處，卻都沒兌現，女方氣得留下釋永信用過的保險套，藉此威脅勒索錢財，沒想到釋永信反而搶先報警，才有這段筆錄資料，但事件最終仍不了了之。

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