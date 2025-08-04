晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

她又出包！侯沁潔違規拒檢 開車逃逸遭辦妨害公務

〔記者徐聖倫／新北報導〕鄉土劇女藝人又出包！43歲女演員侯沁潔，今年5月份在林口警分局明志派出所以手機拍攝駐地不聽勸，遭辦妨害公務，不料昨晚間再度觸法遭逮。侯沁潔昨晚間10時許開車行經新莊街頭，因使用手機沒有注意燈號變綠，停在路中遭警方攔查，她除拒檢還加速逃逸，最終遭優勢警力攔停並法辦。

侯沁潔遭警方法辦。（記者徐聖倫攝）侯沁潔遭警方法辦。（記者徐聖倫攝）

據悉，侯沁潔今年5月份前往明志派出所報案，稱遭詐騙，但她語焉不詳，警方也不知從何受理，這時她竟拿出手機拍攝派出所辦公區域，有違反個資法疑慮，遭警方勸阻，卻被她形容成遭20名員警圍毆，遭依妨害公務法辦。

監視器右下角拍下警方正攔檢侯沁潔的汽車，但她拒絕開窗受檢。（記者徐聖倫翻攝）監視器右下角拍下警方正攔檢侯沁潔的汽車，但她拒絕開窗受檢。（記者徐聖倫翻攝）

昨晚間侯沁潔又出狀況，她開車行經新莊區中和街、幸福路口，停等紅燈使用手機，沒發現燈號變綠，被巡邏警方發現並上前攔查。豈料她拒檢不開窗，警方準備使用破窗器打破車窗，她見情況不妙踩油門逃逸，逃了約800公尺，在中平路82巷口遭優勢警力攔停，警方將其強勢拉下車並逮捕。

侯沁潔被警方壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）侯沁潔被警方壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）

警方並未在侯沁潔車上搜到違禁品，偵詢時侯沁潔全程一語不發，不替自己辯解，也不願交代為何逃跑，警詢後依妨害公務移送法辦，另開車使用手機、闖紅燈等違規，將依道路交通管理處罰條例開罰。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中