她又出包！侯沁潔違規拒檢 開車逃逸遭辦妨害公務

〔記者徐聖倫／新北報導〕鄉土劇女藝人又出包！43歲女演員侯沁潔，今年5月份在林口警分局明志派出所以手機拍攝駐地不聽勸，遭辦妨害公務，不料昨晚間再度觸法遭逮。侯沁潔昨晚間10時許開車行經新莊街頭，因使用手機沒有注意燈號變綠，停在路中遭警方攔查，她除拒檢還加速逃逸，最終遭優勢警力攔停並法辦。

侯沁潔遭警方法辦。（記者徐聖倫攝）

據悉，侯沁潔今年5月份前往明志派出所報案，稱遭詐騙，但她語焉不詳，警方也不知從何受理，這時她竟拿出手機拍攝派出所辦公區域，有違反個資法疑慮，遭警方勸阻，卻被她形容成遭20名員警圍毆，遭依妨害公務法辦。

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監視器右下角拍下警方正攔檢侯沁潔的汽車，但她拒絕開窗受檢。（記者徐聖倫翻攝）

昨晚間侯沁潔又出狀況，她開車行經新莊區中和街、幸福路口，停等紅燈使用手機，沒發現燈號變綠，被巡邏警方發現並上前攔查。豈料她拒檢不開窗，警方準備使用破窗器打破車窗，她見情況不妙踩油門逃逸，逃了約800公尺，在中平路82巷口遭優勢警力攔停，警方將其強勢拉下車並逮捕。

侯沁潔被警方壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）

警方並未在侯沁潔車上搜到違禁品，偵詢時侯沁潔全程一語不發，不替自己辯解，也不願交代為何逃跑，警詢後依妨害公務移送法辦，另開車使用手機、闖紅燈等違規，將依道路交通管理處罰條例開罰。

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