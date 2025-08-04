黃子佼拚免入獄今第6度調解庭 未出庭已和解24名被害人

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼因收藏2259部兒少性影像片，一審認定受害人達35人，將他判刑8月徒刑，黃不服上訴，台北地檢署查出另有12名少女受害、共586部性影像片，將黃追加起訴併由高院審理，被害人多達47人；高等法院今召開第6度召開調解庭，黃子佼未出庭，黃的律師團又與3位被害人達成和解，並支付和解金，加上之前5度調解庭和21名被害人達成調解，目前已和24名被害人和解，並已支付和解金。

黃子佼涉持有大批女童不雅照案，高等法院今第6度召開調解庭，黃未出庭，黃的律師團和3位被害人達成調解，並支付和解金，目前，黃共和24位被害人和解。（資料照，記者楊國文攝）

法界分析，由於尚有逾半被害人未和黃子佼達成和解，若高院審理時，和解進度沒有大幅進展，黃很難獲判6月徒刑以下而得以易科罰金，黃恐將面臨坐牢命運。

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高院5月26日第5度傳訊3位女被害人召開調解庭，均達成和解，已和21名被害人達成和解，黃子佼未出庭，授權由律師全權代為處理和解事宜。針對傳出黃子佼和妻子孟耿如離婚一事，律師受訪指出未獲授權回答私事，不便表示意見。

據了解，黃子佼方面積極與被害人進行調解後，獲得成果，經回報高等法院，今展開第2輪的調解工作，高院上午10時30分第6度召開調解庭，傳訊3名被害人出庭，但黃子佼仍未現身，授權律師團處理調解事宜，上午11時20分與3人全部達成和解，並支付和解金。庭後，被害人和家屬由法院的秘密通道離開。

黃子佼自2014年2月起成為「創意私房」的高級會員，購買、下載兒童或少年性影像片，被北檢起訴。

北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者17歲，且黃無悔意，將他將他依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月、不得易罰金。檢方和黃不服，均上訴高院。

高等法院3月首度開庭，黃承認部份兒少性剝削犯行，但辯稱下載時不知道被害人有未成年人，未侵害個資，黃並請求法官協助他和被害人進行調解。庭後，黃2度鞠躬道歉後搭車離去。5月中，高院再度傳黃子佼出庭，庭後，黃再度90度鞠躬道歉後離去。

另外，台北地檢署查出另有12名少女受害、共586部性影像片，將黃追加起訴，併由高院審理，總計已有47位被害人。高院認為，黃子佼有逃亡之虞，緊急傳喚黃子佼到庭，訊後諭令50萬元交保、並限制出境、出海。

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