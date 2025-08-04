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Janet演總統「美語腔」遭嫌出戲 《零日攻擊》製作人親上火線回應

Janet（右）與陳文彬進入總統府拍攝《零日攻擊》。（牽猴子提供）Janet（右）與陳文彬進入總統府拍攝《零日攻擊》。（牽猴子提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕台海戰爭劇《零日攻擊》前天（2日）首播後，引起網友討論，有人質疑飾演總統的「Janet」謝怡芬美語腔中文口音很出戲，但也有人認為這是角色的「海歸」設定。對此，製作人及編劇鄭心媚在臉書表示，「謝謝大家收看《零日攻擊》，不管喜歡或不喜歡，我們都虛心受教，兩位總統已經有先對我諄諄教誨過了，8月9號第二集敬請期待」。

Janet在劇中飾演女總統，角色十分吃重。鄭心媚說：「我會選中Janet，是因為副總統蕭美琴給我的靈感。因為原本角色就設定為一位從美國歸台的學者，於是我想到了Janet！她不僅是麻省理工學院畢業的高材生，具書卷氣又長期在台灣演藝圈發展，當我邀請她演出時，她很開心但同時也擔心表現不好，壓力很大。」

Janet（中）在《零日攻擊》飾演總統。（牽猴子提供）Janet（中）在《零日攻擊》飾演總統。（牽猴子提供）

為了演好這個嚴肅的女總統角色，Janet做足功課，花了三個多月的時間準備，不僅研究劇本、練習語氣，她還觀看了多位國際女性領導人的演講影片，包括副總統蕭美琴與前總統蔡英文。在鄭心媚安排下，她除了親自田野調查、跟女性政治人物訪談，更近距離觀察女性政治人物工作時的狀態、思維與講話方式，鄭心媚讚：「Janet的學習力很強，很快就進入角色，演出非常到位，讓團隊十分驚艷！」

Janet（中）在《零日攻擊》飾演總統。（牽猴子提供）Janet（中）在《零日攻擊》飾演總統。（牽猴子提供）

Janet回憶接到邀約時，人在美國，當時正拜託經紀人想試鏡一齣美國電視劇的臨演，是個沒台詞的按摩師；同日也收到《零日攻擊》總統角色的邀約，「反差真的很大，看完劇本覺得角色很複雜，很多台詞是我從來沒說過的，這挑戰是我會喜歡的。」Janet謙稱：「爸爸的功勞不小，他特別從美國回台灣，跟我講述台灣歷史、協助我理解劇本，開拍時也到現場關心、陪伴。因為這部戲，增加了我們父女間的互動與話題。」她透露，一直以來父親對她寄予厚望，望女成鳳，這次當上女總統，她感覺父親很開心，「我要特別感謝製作人完成爸爸的心願。爸爸還開玩笑說，沒想到他女兒竟然有一天可以當上總統」。

《零日攻擊》8月2日起，每週六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出

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