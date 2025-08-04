趙露思遭疑「操縱輿論」逼迫公司解約 她親上火線反擊

趙露思昨（3）日踢爆公司霸凌她、拗她賠償生病期間欠的錢，還威脅她不照做就要封殺。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思去年拍戲時過勞送醫，甚至一度罹患重度憂鬱症導致失語等症狀，休養了半年才慢慢復出。當時就傳出她是遭經紀公司「銀河酷娛」長期壓榨，才會身心俱疲，昨（3）日趙露思終於踢爆內幕，直指公司不只霸凌她、拗她賠償生病期間欠的錢還威脅她不照做就要封殺，讓她氣到喊話「我不幹了，不用你們封殺我！」

面對網友質疑，趙露思親上火線回擊，「說的話做的事，一定會有反噬的」。（翻攝自小紅書）

趙露思指控經紀公司的貼文發出後，引爆一眾粉絲怒火，沒想到仍有網友在質疑趙露思利用網友輿論向逼迫公司與她解約，認為應該要通過法律解決問題，不應該操作輿論。趙露思不久後親上火線回嗆該網友，「說的話做的事，一定會有反噬的」。

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不過與經紀公司鬧翻，最先受影響的一定是生計問題，面對網友擔憂，趙露思表示「這麼多年在這圈子賺了不少錢，還是有點積蓄，實在不行就開個小麵館，人幹什麼不是一輩子」，要粉絲不用替她擔心。

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