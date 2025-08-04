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娛樂 日韓

ITZY五次開球都贏！留真感謝百萬象迷：心臟快跳出來了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中職中信兄弟K歌主題日邀請ITZY、Super Junior-D&E到大巨蛋擔任開球、表演嘉賓，兩天活動都大受好評，ITZY的留真前天表示很開心接到中信兄弟的邀請，很感謝MIDZY（粉絲名）特別來應援，也謝謝象迷給予的熱烈反應，令她印象深刻。

ITZY留真感謝百萬象迷力挺。（中信兄弟提供）ITZY留真感謝百萬象迷力挺。（中信兄弟提供）

ITZY的留真在2日晚間開直播，表示很開心當天中信兄弟反敗為勝，透露現場連休息室都很熱鬧，不管是隊友彩領還是工作人員，「不用看也聽得到，安可時候的歡呼聲，我覺得很欣慰，其實我明明沒有做什麼。」她坦言，由於是賽後才表演，非常希望中信兄弟能夠獲勝，最後成功如願，「我真的很開心能夠收到邀請，真的很累，可能很久沒有跳《WANNABE》、《DALLA DALLA》這樣的，心臟都快跳出來了，而且不管什麼時候來台北，大家的反應都很熱烈。」

ITZY在大巨蛋做出招牌結尾動作，掀起全場歡呼聲。（中信兄弟提供）ITZY在大巨蛋做出招牌結尾動作，掀起全場歡呼聲。（中信兄弟提供）

此次來台，她分享喝了珍奶、牛肉麵及餛飩麵，比賽當天則是吃了韓食便當。留真是個宅女，她表示，真的來到足球場、棒球場之後，終於能夠知道大家為什麼想要進場支持，不過她也很老實，坦言相較到現場看球賽，更喜歡安靜的待在家，不過這次深深感受到球賽的趣味。

ITZY留真開直播感謝象迷的應援，很開心能收到邀請。（翻攝自X）ITZY留真開直播感謝象迷的應援，很開心能收到邀請。（翻攝自X）

Threads上的網友整理更發現，ITZY是勝利女神，從2019年9月到2025年3月，她們只要幫韓職KBO開球，該隊就會獲得勝利，前天助攻中信兄弟逆轉勝，共計5次開球都贏球，網友直呼「多來幾次」、「勝利女團」。ITZY在9月6日將於台北小巨蛋參加「潮台北」活動，喜歡的朋友不要錯過。

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