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暴動了！中信兄弟鄭浩均又牽又抱小迪 深情K歌女神卡卡得獎夯曲

小迪（左）和鄭浩均挑戰女神卡卡的歌曲。（翻攝自IG）小迪（左）和鄭浩均挑戰女神卡卡的歌曲。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「小迪」冼迪琦從女團AKB48 Team TP「畢業」後，轉戰啦啦隊，受到許多粉絲支持，昨職棒中信兄弟舉辦K歌主題日「我不是歌手」活動，小迪和中信兄弟投手「美美」鄭浩均甜蜜合唱女神卡卡與火星人布魯諾合作的英文歌《Die With A Smile》，挑戰這首曾獲得葛萊美獎最佳流行組合／團體表演獎的夯曲，由於演出時雙方互動親密，也讓現場球迷「暴動」了！

小迪談到：「開心贏球之外，我在『我不是歌手』中驚喜現身，跟美美一起合唱了《Die With A Smile》，真的超開心可以有這個機會，謝謝中信兄弟，謝謝美美鄭浩均。」

鄭浩均（左）和小迪合唱時深情相擁。（翻攝自IG）鄭浩均（左）和小迪合唱時深情相擁。（翻攝自IG）

有一對可愛虎牙的小迪，是許多球迷心中的女神，她談到和鄭浩均的合唱：「而且還是我第一次嘗試男女合唱，更特別的是在大巨蛋這個舞台，非常有意義，這次的任務比較臨時，但因為真的太愛這首歌了，歌詞早就刻在腦海裡，所以一站上台就整個投入其中，希望大家也感受到這份驚喜和滿滿的心意！最後希望大家喜歡我們的表演。」

小迪（左）和鄭浩均牽手合唱，引起粉絲騷動。（翻攝自IG）小迪（左）和鄭浩均牽手合唱，引起粉絲騷動。（翻攝自IG）

由於鄭浩均在演唱的時候，時而牽起小迪的手，時而深情相望，中信兄弟啦啦隊希希笑問小迪：「他走得出巨蛋嗎？」小迪則開玩笑回應：「只能去屏東了！」

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