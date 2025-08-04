陳柏霖玩滑車喊「我要丟香蕉」 瑪利歐魂爆發

陳柏霖（前）、新田真劍佑（中）在斜坡滑車上飆車。（出去一下What A Trip提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由陳柏霖與YELLOW黃宣主持的TVBS節目《出去一下 What A Trip》昨繼續冒險，帶著新田真劍佑與草野大成挑戰紐西蘭的驚險任務。節目中，新田真劍佑化身「真人索隆」，飛靶射擊帥氣破表，勇奪冠軍，展現神準身手；陳柏霖則爆發「瑪利歐魂」。

陳柏霖（左起）、草野大成、新田真劍佑與黃宣射擊成績相當不錯。（出去一下What A Trip提供）

陳柏霖（左起）、新田真劍佑、草野大成和黃宣體驗真槍射擊打飛靶。（出去一下What A Trip提供）

四人一開始便上演驚魂轉彎劇情，在通往冒險樂園的路上險些與大卡車擦撞，讓陳柏霖直呼：「差點命喪紐西蘭！」抵達冒險樂園後，立刻進入神射手挑戰，陳柏霖一箭射中紅心笑稱「收工了！」黃宣不甘示弱展現原住民驕傲，一樣命中十分。草野大成雖手臂多次被弓箭磨到，陳柏霖暖心幫忙調整護具展現大哥風範。

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陳柏霖（左起）與草野大成、新田真劍佑、黃宣在紐西蘭以尋寶獵人身分冒險中。（出去一下What A Trip提供）

新田真劍佑（左）與草野大成射箭架式十足。（出去一下What A Trip提供）

在飛靶射擊環節，新田真劍佑一開始就氣勢十足，雖然一度忘了打開保險栓鬧笑話，但隨後火力全開連中四靶，驚豔全場，被封「索隆上身」。緊接著四人挑戰天空滑車比賽，不但要拚速度，還得背下紐西蘭57個字母超長地名。陳柏霖彷彿進入《瑪利歐賽車》模式高喊「我要丟香蕉！」現場笑聲不斷。最後，新田真劍佑賽車稱王，還興奮到主動加碼再玩一次高速滑車，直呼：「這是我這趟紐西蘭前三名的最愛！」

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