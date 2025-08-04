陳晨威猛盯啦啦隊熱舞！網虧「回家跪算盤」 女友啾啾說話了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職樂天桃猿球員陳晨威認愛中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員啾啾，兩人互動備受關注。有趣的是，陳晨威2日在台北大巨蛋比賽，中場表演時被目擊，緊盯其他啦啦隊員熱舞，引起網友熱議。對此，正牌女友回應了。

陳晨威（左）猛看啦啦隊熱舞，網虧「回家跪算盤」。（資料照、翻攝自Threads）

台北大巨蛋2日上演中信兄弟對戰樂天桃猿，除了場上的球技展現，中場休息時的演出也十分精采，其中「Passion Sisters」日籍成員菊池桃子獻上招牌一字馬，吸引民眾目光，就連場邊的陳晨威也忍不住探頭觀看，還不斷露出讚嘆表情，這一幕全被拍下來。

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陳晨威（左）猛看啦啦隊熱舞，女友啾啾回應了。（翻攝自Threads）

影片曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛虧陳晨威「回家要跪算盤了」、「超好笑，真的抓到」、「完蛋了！有人背後很火」，對此，正牌女友啾啾則回應，「我們家桃子真厲害」，展現大方態度。

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