粿粿爆婚變范姜彥豐！社群0互動 合照停留在2個月前

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人夫妻檔范姜彥豐與粿粿結婚3年，育有愛女小粿醬，過去常高調曬恩愛，近日卻爆出婚變疑雲。昨（3日）是粿粿31歲生日，兩人在社群上仍完全0互動，持續引發外界猜測婚姻是否亮紅燈。

粿粿（左）與范姜彥豐（右）爆出婚變疑雲。（資料照，記者陳逸寬攝）

范姜彥豐雖在深夜發文，卻非替妻慶生，而是曬出自己在電影院自拍照，興奮寫下：「總算！看到F1了。帥慘，好滿足，好熱血，充到電的感覺，成就解鎖。」文中未提粿粿，引起熱議。值得注意的是，兩人社群近幾月來互動驟減，最後一次合照已分別停留在2個月與4個月前。

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近日還傳出粿粿疑似準備搬家，對婚變傳聞，雙方與經紀人皆未回應。雖資深媒體人楊皓如稱最近才見他們同框，仍無法平息外界揣測。

此外，范姜上週剛過33歲生日，貼文中只見他與女兒合照，完全未見粿粿身影，更寫下：「突然明白了一些人事物，相信種種經歷，將讓我更加成熟，也是個契機，讓我能塑造更好的自己。」讓人不禁聯想是否話中有話。

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