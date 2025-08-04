粿粿31歲生日 范姜彥豐打破沉默首發聲

粿粿2022年和范姜彥豐結婚，婚後育有女兒小粿醬，常會在社群平台放閃，不過近期從男方分享家庭照裡卻不見粿粿身影。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人粿粿3日迎來31歲生日，她與同為藝人范姜彥豐2022年結婚，同年愛女粿醬誕生，不料婚姻才維持約3年，近日傳出情變。

昨是粿粿31歲生日，以往2人總是高調放閃罕見未發聲，范姜彥豐被發現深夜PO出最新動態，但仍不見女方身影。

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范姜彥豐爆出婚變，凌晨打破沉默發文，不過並非替老婆慶生，而是曝光人在電影院自拍照。（翻攝自范姜彥豐IG）

粿粿與老公范姜彥豐爆出婚變2人噤聲多日，男方凌晨打破沉默發文，但是並非替老婆慶生，而是曝光人在電影院自拍照，分享觀影心得說：「總算！看到F1了。帥慘，好滿足，好熱血，充到電的感覺，成就解鎖。」

范姜彥豐曝光照片疑似獨自看電影，也隻字未提粿粿過生日，感情狀態再引發諸多聯想；而他上週迎來33歲生日，發文只見和愛女小粿醬同框，未見粿粿。

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