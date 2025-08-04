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榮耀CP新戲對打 楊洋《修仙》人氣攀升 迪麗熱巴《利劍》話題不斷

楊洋和迪麗熱巴新戲對打，分別在不同賽道掀起話題。（翻攝自微博）楊洋和迪麗熱巴新戲對打，分別在不同賽道掀起話題。（翻攝自微博）

胡妃貞／核稿編輯

〔記者娛樂頻道／綜合報導〕《榮耀CP》楊洋與迪麗熱巴7月底分別推出新作《凡人修仙傳》與《利劍玫瑰》，不約而同選在暑期檔開播，形成一場頂流CP的正面交鋒。兩部劇風格迥異，一部仙俠劇，一部刑偵懸疑，話題熱度與收視成績也各有千秋。

楊洋主演的《凡人修仙傳》改編自知名網路小說「忘語」的同名作品，這部小說早已是仙俠界的頂級IP，擁有龐大的原著粉和動漫粉絲基礎。該劇講述了出身平凡的山村窮小子韓立（楊洋飾），機緣巧合下踏入修仙之路。他資質平庸，卻憑藉自身的堅毅、努力以及謹慎的「凡人」智慧，在弱肉強食的修仙世界中一步步逆襲，最終修煉成仙的故事。

楊洋以《凡人修仙傳》重新帥回螢幕，形象人氣重回顛峰。（翻攝自微博）楊洋以《凡人修仙傳》重新帥回螢幕，形象人氣重回顛峰。（翻攝自微博）

劇中不僅展現了韓立從一個懵懂少年到仙界強者的成長歷程，更融入了修仙者之間的爾虞我詐、門派鬥爭、以及複雜的人物關係。楊洋飾演的韓立，在劇中展現了多場精彩的打戲，並被評價為擺脫了以往角色的「油膩感」，更貼近原著中內斂、沉穩的形象，獲得不少好評。此外，劇組的實景拍攝和細緻的服化道也為劇集增色不少，營造出宏大而真實的仙俠世界觀。

迪麗熱巴在《利劍玫瑰》化身女警，打擊拐騙的犯罪行為。（翻攝自微博）迪麗熱巴在《利劍玫瑰》化身女警，打擊拐騙的犯罪行為。（翻攝自微博）

迪麗熱巴在《利劍玫瑰》中飾演了一名打拐辦的女警鄧妍，這是一部聚焦於「打擊人口販賣」的敏感社會議題刑偵劇。劇集以公安局「打拐辦」為舞台，通過多起拐賣嬰幼兒、未成年少女性交易等真實案件的改編，展現了打拐警察與犯罪分子鬥智鬥勇、與時間賽跑拯救受害者的過程。

迪麗熱巴為了更好地詮釋角色，據悉進行了長達三個月的封閉式警務訓練，並在劇中以近乎素顏的狀態出鏡，展現了紮實的動作戲和富有感染力的哭戲。劇中鄧妍從一個因偵辦拐賣嬰兒案立功而升遷的代理主任，逐漸成長為一名有血有肉、堅韌不拔的警察。劇集不僅呈現了案件的懸疑刺激，更深入探討了被拐家庭的悲痛與希望，希望能引起大眾對社會現實的關注。

收視與話題表現方面，《凡人修仙傳》開播前熱度高達7346，打破肖戰《藏海傳》的6895紀錄。首播後熱度持續提升目前已突破10000，Netflix上架後現已衝上台灣收視Top1，成為暑期仙俠劇的話題王。楊洋的演技也獲得不少原著粉絲肯定，認為他成功演繹了韓立的草根氣質與成長弧線。

《利劍玫瑰》在騰訊平台首日熱度破23741，登上現代劇熱度冠軍，年度新劇熱度僅次於《折腰》。《利劍玫瑰》在開播初期便展現了驚人的「爆款」潛力，憑藉其深刻的社會題材和演員的突破性演出，迅速搶佔了收視和話題的制高點，近日又因劇組以BTS成員的童年照當做失蹤兒童的照片引起粉絲撻伐，掀起話題

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