借人錢高達5千萬 孫德榮發聲：我的錯大家別再犯
孫德榮曾是台灣偶像男團風潮的推手。（翻攝自孫德榮臉書）
〔記者林南谷／台北報導〕王牌經紀人孫德榮曾是台灣偶像男團風潮的推手，打造出羅志祥為主的「四大天王」與「羅密歐」、5566、183club、7朵花等團體。然而近年來孫德榮飽受健康問題，不僅罹患膀胱癌3期，上個月中旬又因脊椎問題入院動刀。
今（4）日上午，孫德榮在臉書發文奉勸心軟又有愛心的人，他一輩子失敗在看不得別人不好，一定大力幫忙，「所謂幫忙就是不求回饋，但最後吃虧的一定是我，我借人家錢是沒有利息的，而且都是10年以上，等我要跟他們拿錢的時候，他們回應我，老闆你又不缺錢，為什麼要還錢？」他嘆說，人性真的是不可以測試。
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發文中，孫德榮看穿人不為己天誅地滅道理，「我真的要徹底地大改變，現在外在還有四、伍千萬，應該就是下輩子還我了」，他奉勸所有的朋友，錢是自己賺的，一定要自己花，「別人沒有理由花你的錢，更沒有理由要你改變他的人生，他的人生就讓他自己負責。」最後表示他的錯，大家千萬不要再犯。
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