YTR朴偉終生癱瘓 今為宋枝恩站起來「想牽你一起散步」

宋枝恩（左）、朴偉先前公開照片放閃，甜瞎眾人。（翻攝自IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕南韓人氣YouTuber「Park we（音譯：朴偉）」擁有70萬訂閱數，2014年因墜樓事件半身不遂，去年與女團SECRET成員宋枝恩傳出結婚喜訊，婚後兩人甜蜜，而朴偉近日在個人YouTube頻道PO出的影片中，竟然可以站起來了。

朴偉在機器幫助下已能緩緩站起，感動無數網友。（圖擷取自朴偉YT）

朴偉在頻道PO出的影片中，竟然真的站起來了，原來是因為朴偉使用了改良的物理治療用直立支撐機器，這也是他第一次在家使用，穿戴時還問宋枝恩「妳會再次迷上我嗎？」宋枝恩俏皮回：「我準備好了！」接著在機器幫助下，朴偉真的緩緩站了起來，宋枝恩馬上到他身後環抱住老公說：「你站著的樣子一點都不奇怪」，讓他忍不住淚崩表示「我想跟妳一起做很多小事…一起站起來，牽著妳的手一起散步，我真的會站起來的」

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朴偉的妻子宋枝恩看到這一幕，從後方緊抱他打氣。（圖擷取自朴偉YT）

朴偉因意外墜樓被判定全身癱瘓，上半身經長期復健後已恢復活動能力。此次成功站立，更是朴偉人生的重大突破，也感動無數正在努力與身體奮戰的人們。朴偉也在影片尾聲放上自己健康時的照片，「最近很多人跟我說，夢到我用雙腿走路的模樣，每次聽到這些話都會讓我很高興」，言談中展現了超強的意志力。

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