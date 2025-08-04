疲老闆揭老婆出軌 沉澱2個月發聲洩近況

疲老闆先前因開撕網紅鳳梨、控訴老婆出軌3男等事佔據不少媒體版面。（翻攝自疲老闆IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕零食電商網紅疲老闆先前因開撕網紅鳳梨、控訴老婆出軌3男等事佔據不少媒體版面，上個月18日發文針對近期不斷把家事拿出來說給外人聽而道歉，並稱今後絕對不會再針對相關風波作出任何回應。

沉澱2個月後，疲老闆3日上傳新影片，被問：「現在的心情是什麼？」他回應：「我現在心情非常複雜，就像在十字路口紅綠燈一樣，我想做A也不對，想做B也不對，一直在跑，想顧及小孩、顧及家庭，想顧及我所有的員工，但在這個十字路口下，一直在猶豫著。」

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接著疲老闆坦言現在有太多顧慮，也背負太多東西，「但這些東西，讓我心情變得非常焦慮，非常憂鬱，也因為這樣子我在這2個月，一直不斷的沉澱自己，讓自己靜下心來」，他用「心境如水靜悄悄」形容現在心情，「我現在已經把自己變成了金剛不壞之身。」

對於控訴嫩妻婚內出軌，疲老闆說：「從今天起，不再針對此事做任何回應，也希望大家能高抬貴手，不要再去提起此事，也不要去消費我老婆。」

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