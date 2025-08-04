金馬影后也是五迷！大雨中穿雨衣看五月天演唱會 「充電中」追求自由

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天最近繼續舉辦「回到那一天」巡演，曾以電影《七月與安生》與周冬雨共同獲得第53屆金馬獎影后的女星馬思純也去朝聖，就像所有「五迷」一樣，開心跟著五月天音樂又唱又叫。

五月天演唱會近期常遇到下雨，阿信（右）也撐傘獻唱。（相信音樂提供）

馬思純分享自己去北京鳥巢欣賞五月天的影片，近期天氣常會忽晴忽雨，五月天已多次在雨中獻唱，台下歌迷也穿起雨衣聽歌，當天馬思純也穿上雨衣，沉浸在五月天演出的熱鬧開心氛圍中。

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金馬影后馬思純穿著雨衣看五月天演唱會。（翻攝自微博）

在社群發文中馬思純談到：「在雨中的五月天演唱會，那些刻在DNA裡的旋律，在現場被無限放大，尖叫、跳躍、大聲跟唱，自由是我們最大的追求。」還附加寫到「小馬充電中，生活有意思」。只見馬思純在五月天演唱會上開心在台下跟著高聲大唱《離開地球表面》、《突然好想你》，當天是汪蘇瀧擔任嘉賓，當他和五月天一起合唱《天使》時，在台下的馬思純也跟著唱，果然是真實「五迷」，對五月天的歌曲都很熟悉。

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