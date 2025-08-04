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劉曉憶交往男友5個月 放閃突改口喊老公

劉曉憶交往男友5個月 放閃突改口喊老公劉曉憶（左）和酒吧老闆男友不時放閃，被指好事不遠矣。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕出道逾30年的48歲女星劉曉憶，今年4月大方認愛酒吧老闆，常在社群網站放閃，也承認雙方以結婚為前提交往，3日發長文放閃激喊「老公」意外成亮點。

2人交往5個月後，劉曉憶昨在IG曬出同框男友寫下：「今天進棚的時候丁哥說了一句～果然戀愛中的女人比較漂亮，我第一個念頭就是，我老公真的把我當寶貝在疼愛，我的每句話他都很認真放在心上，即時我只是隨口說說，從在一起到現在我說要做的事情，他好像沒有一個不字，也沒有不開心的表情過。」脫口「老公」被抓包。

接著劉曉憶分享小倆口私下互動，透露有時會去男友餐廳幫忙，偶爾不小心變成「幫倒忙」，對方也不會有怨言，生活大小事對她極盡寵愛，她笑說：「對我好到有的時候我都在我未來婆婆面前不好意思，深怕她覺得我搶了她的兒子。」話語中滿是甜蜜，被指好事不遠矣。

劉曉憶出道後演出多部戲劇，包括《飛龍在天》、《甘味人生》、《炮仔聲》，以及近期的《願望》等。

 

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