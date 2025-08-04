淋浴間遇性騷 混血男星戴凱文氣炸：覺得自己很髒

戴凱文曾代表台灣參加《Mister Global 2023》全球先生選美比賽，長期定居台灣。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台巴混血男星戴凱文3日在Threads發文，怒控在健身房遭陌生男子性騷擾，他情緒極度崩潰直言：「覺得自己很髒。」

戴凱文發文透露在健身房淋浴間被性騷擾，當下很生氣，卻不知道該怎麼處理，只是回頭警告對方：「你下次再敢碰我，我就檢舉你。」等到自己冷靜後，戴凱文馬上到櫃檯說明整起事件，他說：「我是一位非常支持LGBTPQIA+群組，在我們台灣，大家值得被對等的愛、理解、包容。」

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其實被性騷擾當下，戴凱文不知所措，他說：「因為健身房的淋浴間不可能有監視器，我無證據報警，他也可以否認到底。」

戴凱文曾代表台灣參加《Mister Global 2023》全球先生選美比賽，長期定居台灣，被性騷擾後，他除向健身房通報並前往警局報案，盼藉此喚起大眾對性騷擾議題的關注。

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