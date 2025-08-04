晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

淋浴間遇性騷 混血男星戴凱文氣炸：覺得自己很髒

戴凱文曾代表台灣參加《Mister Global 2023》全球先生選美比賽，長期定居台灣。（翻攝自IG）戴凱文曾代表台灣參加《Mister Global 2023》全球先生選美比賽，長期定居台灣。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台巴混血男星戴凱文3日在Threads發文，怒控在健身房遭陌生男子性騷擾，他情緒極度崩潰直言：「覺得自己很髒。」

戴凱文發文透露在健身房淋浴間被性騷擾，當下很生氣，卻不知道該怎麼處理，只是回頭警告對方：「你下次再敢碰我，我就檢舉你。」等到自己冷靜後，戴凱文馬上到櫃檯說明整起事件，他說：「我是一位非常支持LGBTPQIA+群組，在我們台灣，大家值得被對等的愛、理解、包容。」

其實被性騷擾當下，戴凱文不知所措，他說：「因為健身房的淋浴間不可能有監視器，我無證據報警，他也可以否認到底。」

戴凱文曾代表台灣參加《Mister Global 2023》全球先生選美比賽，長期定居台灣，被性騷擾後，他除向健身房通報並前往警局報案，盼藉此喚起大眾對性騷擾議題的關注。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中