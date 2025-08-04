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趙露思突直播3千萬人觀看 嗆聲「實在不行開小麵館」

趙露思去年拍戲過勞送醫，被診斷出罹患失語症、躁鬱症，她自曝早在5年前就開始出現憂鬱傾向，休養半年才復出。（翻攝自微博）趙露思去年拍戲過勞送醫，被診斷出罹患失語症、躁鬱症，她自曝早在5年前就開始出現憂鬱傾向，休養半年才復出。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲中國女星趙露思去年因工作過勞導致健康亮紅燈，緊急送醫後暫停所有演藝活動，歷經半年休養才逐步回歸。然而風波並未平息，前天她突公開怒批經紀公司，語氣激烈地表示：「我不幹了，不用等封殺！」

趙露思先在微博點名經紀公司「銀河酷娛」，控訴公司要求她負擔高達人民幣205萬（約台幣870萬）賠償責任，官方卻遲遲未給出回應。直到當晚她再度發文指出，長達8個月的協調毫無進展，劇組甚至已經解散，直言：「最後居然變成我要出錢善後？」

3日下午，趙露思突開直播吸引逾3千萬人觀看，點讚一度破億，直播時，她身穿居家服神情平靜表示並非博取支持，只是希望讓外界知道她過得挺好，也有正常生活，「我不想有人去帶節奏，搞得粉絲難受，我不願意，我的事情已經給你們造成挺多傷害。」

趙露思最後甚至撂話：「這麼多年在這圈子賺了不少錢，還是有點積蓄，實在不行就想開個小麵館，人幹什麼不是一輩子。」要粉絲不用擔心。

相關新聞：趙露思怒撕經紀公司！控騙870萬怒吼「我不幹了」揭8個月心酸黑幕

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