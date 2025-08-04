《驚奇4超人：第一步》蟬聯北美雙週票房冠軍 本週將破2億美金登漫威年度最佳

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威暑假鉅獻《驚奇4超人：第一步》在北美上映兩週，上週末（8月1至3日）再以4000萬美金（約台幣11.89億元）蟬聯雙週票房冠軍，目前於北美累積票房達1.98億美金（約台幣58.88億元），很快將突破2億美金（約台幣59.48億元），全球票房則來到3.68億美金（約台幣109.44億元）。

《驚奇4超人：第一步》蟬聯北美雙週票房冠軍。（漫威影業提供）

《驚奇4超人：第一步》是漫威電影宇宙今年緊接著《美國隊長：無畏新世界》、《雷霆特攻隊*》（或稱為《新復仇者聯盟》）後的第3部作品，，且表現優於今年兩部前作，北美總票房已勝過《雷》片，本週之內也會超越《美》片。雖然對於疫情後成績起伏不定的漫威而言未重現昔日輝煌，但其真正重點是將鋪陳進入《復仇者聯盟》接下來的大事件。

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而漫威電影宇宙未來三部作品包括2026年的《蜘蛛人：重生日》（由索尼發行）、《復仇者聯盟：末日之戰》及2027年《復仇者聯盟：秘密戰爭》，依舊被看好會有不錯成績。《驚奇4超人：第一步》持續在台上映中。

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