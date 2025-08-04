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娛樂 電視

魏如萱認愛嫩男捲三角戀 戴愛玲嬌嗔急徵：幫我找男友

〔記者李紹綾／台北報導〕「鐵肺歌后」戴愛玲昨（3日）到國家戲劇院朝聖百老匯經典音樂劇《日落大道》。她的好友魏如萱近期認愛小21歲網紅Ian，卻意外捲入三角戀爭議，聽到此敏感問題時，她當場以無辜、裝可愛的語氣喊：「不要再問我了，幫我找男朋友比較重要。」令眾人大笑。

戴愛玲到國家戲劇院朝聖百老匯經典音樂劇《日落大道》。（記者潘少棠攝）戴愛玲到國家戲劇院朝聖百老匯經典音樂劇《日落大道》。（記者潘少棠攝）

戴愛玲前陣子與魏如萱赴多倫多演出，被問及好友爆出感情風波，私下有無關心？她表示會在心裡默默掛念，「我的個性會覺得，這個時候不要打擾比較好，祝福大家」。

談起音樂劇《日落大道》，戴愛玲是首次聽到莎拉布萊曼的演唱，覺得非常新鮮且震撼，尤其驚訝於對方64歲依然維持完美聲音與狀態，有「鐵肺歌后」稱號的她，笑稱「我在她面前是『小肺』，鐵肺不敢當」，感謝祖靈賜予的嗓音力量。

戴愛玲深受音樂劇觸動：「不只是唱得好，而是每一個旋律都像人物心裡的獨白，音樂和情節完美交織。我好幾次聽到熱淚盈眶」，大讚莎拉布萊曼飾演的「諾瑪」，在最後一段的演出「簡直太震撼了」。

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