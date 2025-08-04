沈玉琳住院6天病況成謎 黃鐙輝驚見「他氣色不佳」還吐苦水：有職業倦怠

〔記者李紹綾／台北報導〕黃鐙輝昨（3日）前往國家戲劇院，朝聖安德魯洛伊韋伯經典音樂劇《日落大道》，被問起好友沈玉琳的病況，他回想兩人7月中在《綜藝大熱門》錄影時才見過面，「覺得他的氣色沒有很好，累累的」。

沈玉琳從去年積極減重，10個月成功鏟肉17公斤。黃鐙輝表示，錄影當天還特地詢問對方身體狀況，「他說他在超慢跑，想讓自己更健康，想活到100歲」。雖然當時沈玉琳看起來明顯消瘦、氣色不佳，「可是他的反應、節目上的搞笑都很正常，一點異樣都沒有，私底下我們還在那邊『練肖話』」。

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黃鐙輝前往國家戲劇院，朝聖經典音樂劇《日落大道》，左為曾子余。（記者潘少棠攝）

黃鐙輝笑說，與沈玉琳、趙正平、大根在後台等出場時，猛講垃圾話，沈玉琳甚至提到自己「好像有職業倦怠」，「我們以為他心情不好，就沒多想。如果知道他有問題，一定會鼓勵他趕快去看醫生」。

談起沈玉琳的敬業態度，黃鐙輝也感嘆：「幾乎每個地方，外景、棚內都有他」，他說自己現在很少上節目，但每回跑通告幾乎都會碰到沈玉琳，「就知道他有多拚」。聽聞沈玉琳罹患急性肝炎、住進加護病房，他震驚又擔憂：「我看到新聞真的很震驚，現在只能替他祈禱，希望他趕快恢復健康，再看到『荒謬大師』活蹦亂跳。」

談起音樂劇《日落大道》，黃鐙輝大讚這齣戲「像是在看電影」：「行雲流水的場景變化太強，舞台劇卻有電影的質感，令人驚嘆。明明是同一個場景，但情節交錯出的情緒非常強烈。大家都像在努力爬上山頂，但爬上去之後發現沒人等候，那種心境很真實。」

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