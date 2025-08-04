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沈玉琳病況成謎！聶雲曝「不敢聯絡」關鍵原因：會為他禱告

聶雲（記者潘少棠攝）聶雲（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕沈玉琳於上月29日驚傳因急性肝炎住進三軍總醫院加護病房，妻子芽芽發聲明報平安，並呼籲外界給予空間與理解，但未透露實際住院原因。與沈玉琳相識10多年的聶雲，昨（3日）到國家戲劇院朝聖音樂大師安德魯洛伊韋伯操刀的經典音樂劇《日落大道》，受訪坦言相當擔心沈玉琳的狀況。但他為了讓對方有更多休息時間，至今仍未致電或傳訊關心，「說實在的，這幾天過去了，比我預期的還要久，讓我更加擔心，會為他禱告」。

聶雲談到，上一次與沈玉琳見面是在1、2個月前，當時並未察覺對方暴瘦或氣色不佳，「他的確能量好像永遠爆表，怕他是不是轉速過高，身體需要休息一下」，他也提到，由於沈玉琳平時總是精力充沛，旁人很難察覺異狀，「當時看到他，也沒覺得怎麼樣。我們這個年紀太瘦反而難看出問題，因為幾乎每個人都在減肥，瘦幾公斤還會被說是成功減重，所以沒特別注意到，得知這件事真的很錯愕、很替他擔心。」

聶雲坦言，至今尚未主動聯繫沈玉琳，是因為資訊有限，「怕打擾到他，現在得到的訊息很少，也怕他還在醫院，萬一不方便接電話，所以想給他幾天時間休息」，眼看住院天數比預期久，讓他越來越擔心，「真的很擔心老朋友，我昨天晚上還在想這件事，不知道從何關心起，希望他趕快休息、喘口氣，要愛自己多一點，畢竟他帶給大家很多歡笑。」

談起朝聖音樂劇《日落大道》的心情，長年主持各類文化節目的聶雲直言：「莎拉布萊曼一出場我就被打到了，好久沒有這麼震撼的感覺。雖然我事先知道劇情，但真正看見它發生的那一刻，完全不同。這不侷限於某個世代，它講的是人的故事，是時代與人的拉扯，任何時代的人都會理解這種掙扎。」

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