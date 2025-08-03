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娛樂 最新消息

（影）百想戲王「首爾買房」遇不明噪音 尖叫變臉被當怪人

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕百想戲王姜河那在Netflix驚悚新片《牆外之音》飾演主角宇成，他用盡各種方式買下首爾公寓，卻遇上不明噪音折磨，陷入人生困境；韓文片名「84平方公尺」（84제곱미터）象徵「房子價值由面積和投資價值而定」，引導觀眾進行反思。

姜河那在《牆外之音》經濟陷入困境。（Netflix提供）姜河那在《牆外之音》經濟陷入困境。（Netflix提供）

《牆外之音》不只描繪「樓上噪音」，還有投資虛擬貨幣、房貸等現實問題，讓「宇成」彷彿當代年輕人的縮影，必須拚盡全力才有機會買下房子，不料他又遇上房價暴跌、房貸高利率、婚姻破滅等災難，生活全面失控。

被問接演原因，姜河那說：「很多劇本為讓讀者好懂，會有過多解釋，但《牆外之音》越讀越能感受導演的風格，文字簡潔、節奏明快，好久沒看過這種劇本了，覺得非常有趣。」

對於片中的人生陷入谷底，姜河那表示：「宇成是有點好勝心的人，但本質很被動、膽小，像是他走到鄰居家門口想抗議，最後卻又說不出口。」笑稱本身和宇成性格完全不同，對房地產、虛擬貨幣通通沒興趣，也不追求人生的刺激。

姜河那精湛演出嚇到工作人員。（Netflix提供）姜河那精湛演出嚇到工作人員。（Netflix提供）

有趣的是，姜河那為演出「飽受噪音困擾」的角色，在片場也常被當成「怪人」，他說，「樓上噪音戲有很多場景交錯，拍攝時我就像瘋子一樣，一邊尖叫，一邊變臉，演出各種反應，不知情的人還以為真的是我發出噪音」。

《牆外之音》上線3天勇奪Netflix全球電影Top 10第三名，姜河那分享最大看點，為角色和事件成功連結，「電影主題樓上的噪音、虛擬貨幣都是現實議題，即使觀眾看得壓力山大，還是想看到最後。」

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