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台劇《零日攻擊》開播！被喊「總統好」 陳文彬笑：少一個字都不行

導演陳文彬在鹿港日常就是帶著寵物狗豆豆上街遛遛。（陳文彬提供）導演陳文彬在鹿港日常就是帶著寵物狗豆豆上街遛遛。（陳文彬提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台劇《零日攻擊》聚焦中國侵台議題，在昨天（2日）播出第一集就引發熱烈討論，陳文彬在劇中飾演前任總統宋崇仁，也讓許多人一看到他就喊「總統好」，他馬上強調「別害我！是宋總統好！」

　出身彰化鹿港的導演陳文彬表示，他因為演出電影《不能沒有你》裡頭的父親李武雄，多年後許多人看到他都以為他叫做「李武雄」，有人還因此要偷偷拿錢給他，要幫「李武雄」度過難關，可見這齣戲的效果非常驚人。

　如今他在《零日攻擊》演出前總統宋崇仁，隨著戲劇全面上演，如今則是已有人改口叫他「總統好」，他都會連忙說是「宋總統」，因為這是他在劇中的角色，千萬別叫錯。

　由於陳文彬曾經參與過立委與鎮長，如今、不用選舉就可以在戲劇裡頭扮演總統，陳文彬認為，這是他選擇創作的樂趣之一，因為是演員，可以在很短時間內，體驗不同人們需要花一輩子才能得來的生命經驗。

　不過，陳文彬也指出，演出一個連任落敗的總統要花更多力氣去揣磨，因為在劇中面對權力真空時敵人入侵，又要和平地完成政權轉移，這對演員來說，如何適切演出與拿捏，則是一大功課與挑戰。

　由於陳文彬在鹿港住家有養狗，名字叫「豆豆」，天天帶著「豆豆」去遛狗，都是陳文彬的日常，他都笑說，他現在身分叫作「豆豆」的主人，不過戲中他所逗玩的狗狗並不是「豆豆」，因為豆豆沒有受過專業訓練，並沒有跟他一起上戲。

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