都敬秀見台粉睡意全消！獻唱EXO神曲《蝴蝶少女》全場瘋了

都敬秀深情演唱。（D-SHOW提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星都敬秀（EXO D.O.）暌違1年再度來台，於昨晚（2日）在林口體育館舉行個人首場台灣專場演唱會「DO it!」，更是這次亞洲巡演的海外首站。

都敬秀清新裝扮登場，實在看不出來他已經32歲。（D-SHOW提供）

都敬秀開場以一身清新自然、鄰家男孩般的造型登場，黑髮造型取代專輯時期的金黃髮色，搭配升降舞台緩緩升起，瞬間引爆現場氣氛。他接連演唱7月發行的首張個人正規專輯《BLISS》中的新曲《Do You Remember》與《Nobody Knows It》揭開演出序幕。他以中文向台北EXO-L愛麗（粉絲名）親切問候：「好久不見，台北！」一句話立刻掀起滿場尖叫，他開心表示：「不虧是台北！」並提及去年曾與大家相約帶著輕快的歌曲再見面，如今兌現承諾，現場歡聲不斷。

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都敬秀與粉絲閒話家常，身為吃貨的他與粉絲大聊美食。（D-SHOW提供）

在與觀眾互動的談話環節中，都敬秀分享來台期間的趣事，他笑說台灣火鍋實在太好吃，特別提到一種「很特別的醬」，但一時想不起名字，直到台下粉絲大聲喊出「沙茶醬」才恍然大悟。他還熱情地像個老饕般分享自己的火鍋吃法：「我會放洋蔥、大蒜、麻油、醋，還會加蛋黃，這樣應該算很道地吧？」讓全場報以熱烈掌聲。他也透露日前為錄製節目《種豆得豆》前往墨西哥，整趟行程吃遍各式美食，充滿驚喜與樂趣，讓人更加期待節目播出。

都敬秀在林口體育館開唱，吸引許多粉絲朝聖。（D-SHOW提供）

上月甫推出的首張正規專輯《BLISS》，名稱意指「極度的幸福與喜悅」，象徵都敬秀希望透過音樂傳遞給歌迷的真摯情感。此次演唱會中，多首新歌首次搬上海外舞台，包括R&B風格的《Fit》、抒情細膩的《Draw My Path》，以及人氣作品《Mars》、《I Do》、《Simple Joys》等。他在中段熱歌環節連續帶來3首快歌《Popcorn》、《5 Minutes》、《SING ALONG》，引領現場氣氛逐漸升溫至沸點。

都敬秀驚喜獻唱EXO的歌曲，讓全場粉絲都超開心。（D-SHOW提供）

演唱會中段，都敬秀換好衣服後，驚喜獻唱EXO夯曲《LOVE ME RIGHT》，熟悉旋律讓全場歌迷瞬間陷入回憶殺。他時而搞笑，時而溫柔，與粉絲互動不斷，從《It’s Love》、《My Dear》到《That’s Okay》，每一首歌彷彿都在訴說一段專屬的故事。

都敬秀不時地以中文與韓文雙語向台灣粉絲表達滿滿的感謝：「謝謝你們今天來到這裡，我真的非常非常想念大家。謝謝台北！」他更提到：「今天真的很開心，我才剛從墨西哥回來，原以為不會有時差，但午餐後就想睡。可是一上台，看見大家的熱情，所有疲憊都不見了。台北，真棒！」他坦言，過去還沒有寫過專屬給粉絲的歌曲，但這次專輯中的《IN ANOTHER LIFE》，是首真正承載著他對粉絲思念與感謝的作品，願這份心意被深深收藏。他深情說道：「希望我的歌曲可以療癒大家的心靈，這是我認為最重要的事情。」

都敬秀要粉絲跟著他一起唱。（D-SHOW提供）

在《Somebody》演唱結束後，粉絲齊聲高喊「DO KYUNG SOO！」熱情呼喚安可，都敬秀還特地唱了原本歌單上沒有的《Don’t Go》（蝴蝶少女）寵台粉，讓全場粉絲陷入瘋狂，最後他也溫柔承諾：「下次還要再來！」期待再與台粉相會。

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