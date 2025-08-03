導演沈可尚拍張泰山、鄭志龍、楊大正 梳理屬於他們的父子相處哲學

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園光影文化館舉行「當我們在微光中相遇」主題影展，父親節前夕，今選映夢田影像的紀實節目《膠囊時光》第3季的中職退役球星張泰山、「籃球博士」鄭志龍與孩子的相處時光。導演沈可尚映後QA說到，智慧手機世代，已改變人的視覺與溝通經驗，他盼梳理出每組父子屬於他們的相處哲學，像張泰山所說，有時不用要求自己是100分的爸爸，自然就好，「自然就是相處，所以要花很多時間相處。」

導演沈可尚拍攝紀實節目《膠囊時光》，盼梳理出每組父子的相處哲學。（記者黃政嘉攝）

沈可尚自問，十年前出生的孩子，在人生的視覺經驗最常看到什麼？他這年代，對世界的相信，建立在人和人直接面對面的基礎上，而現在世代一出生，爸媽就拿手機拍他們，接著從同學朋友的手機中，不停看到自己，加上網路，很多人的概念想法，是在手機裡的訊息關係造成，像講北車不講台北車站、不要標點符號，這種交往模式，他覺得一樣會複製到父子、父女關係。

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導演沈可尚認為，一起見面、吃飯、走路等，是《膠囊時光》很重要的人和人的軸線。（記者黃政嘉攝）

沈可尚談到，張泰山與鄭志龍的成長過程中，他們的父親剛好都不在身邊，當父親，是看着自己的父親當一個身影，然後再學怎麼做，有個參照組，進而有「我要像我爸，還是我不想像我爸」這2件事，拍膠囊時光，就是去創造把手機放下、好好共處的時光，面對面講話，其實就會有好的意外事情發生，很old school的一起見面、吃飯、走路等，是很重要的人和人的軸線。

導演沈可尚（左）說，寄初剪片給滅火器樂團主唱楊大正時，剛好大正父親住院，像把膠囊時光送給他們。（記者黃政嘉攝）

沈可尚說，片子剪完通常會先寄（影片）連結給被攝者，常常最大的驚喜或意外，是收到他們的回應，像滅火器樂團主唱楊大正收到初剪的那時，他爸剛好又進醫院，所以大正就有點警覺是老天爺的安排嗎？在可能是他跟他爸最後的相處前，被記錄一段他們倆很好的一天時光，「像把膠囊送給他們。」

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