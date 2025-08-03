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「五鼓合奏」只有FNC做得到！李洪基鞭策崔敏煥：粉絲可以罵他

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國FNC娛樂旗下樂團FTISLAND、CNBLUE、N.Flying與Hi-Fi Unicorn，以及新出道的AxMxP昨天（2日）齊聚高雄，帶來將近6小時表演，演出由5個樂團的鼓手包含FTISLAND崔敏煥、CNBLUE姜敏赫、N.Flying金宰鉉、Hi-Fi Unicorn許民以及AxMxP的鼓手Cru聯合開場，五鼓齊聚舞台，共同擊出磅礡節奏，為演出揭開序幕。

2025 FNC BAND KINGDOM高雄開唱，五鼓開場帥翻，成員包括FTISLAND崔敏煥、CNBLUE姜敏赫、N.Flying金宰鉉、Hi-Fi Unicorn許民以及AxMxP的鼓手Cru。（SHOWOFFICE提供）2025 FNC BAND KINGDOM高雄開唱，五鼓開場帥翻，成員包括FTISLAND崔敏煥、CNBLUE姜敏赫、N.Flying金宰鉉、Hi-Fi Unicorn許民以及AxMxP的鼓手Cru。（SHOWOFFICE提供）

樂團表演由新生代樂團AxMxP率先登場，接連帶來《Calling All You》、《Shocking Drama》，以及戲劇《四季之春》的主題曲《See You Later》，氣勢十足地揭開序幕，這是他們首次來台演出。一登場，主唱夏唯俊（正名）便以「Hey高雄！尖叫聲！」掀起現場第一波高潮，接著四位團員更貼心地用中文向粉絲逐一打招呼，表示今天能見到大家，真的非常期待，今天的演出會全力以赴，希望可以帶給大家力量和勇氣，大家紛紛都用中文傳達：「請多多關照。」全場觀眾報以熱烈掌聲與歡呼，團員們也開心回應「超棒、超棒！」

Hi-Fi Unicorn喊話11月港都再見。（SHOWOFFICE提供）Hi-Fi Unicorn喊話11月港都再見。（SHOWOFFICE提供）

隨後Hi-Fi Unicorn則以《Best Beat it》、《Stay With You》等熱血曲目展現紮實音樂實力，並驚喜翻唱今年爆紅神曲《A.P.T》，搭配團員們滿滿喜感的舞蹈動作，逗趣反差感瞬間炒熱現場氣氛，成員全程使用中文與觀眾親切互動：「高雄，你們好嗎？跟我們一起玩好不好？朋友們，很想你們啊！」一連串問候拉近與觀眾距離。聊起這次家族演出，Hi-Fi Unicorn開心分享：「在桃園演出的時候我們還是『忙內』，這次我們終於有後輩啦！」並大力稱讚師弟：「AxMxP的朋友們是不是很帥氣呢？請大家一定要多多支持喔！」

上次崔敏煥因為私生活爭議沒能參加「FNC BAND KINGDOM」桃園場，FTISLAND主唱李洪基真摯表示：「我們都懷著感恩的心，敏煥回來了，他是懷著感恩的心在打鼓，也會持續自我反省、更用心更努力。如果他做得不好，你們可以罵他，因為FTISLAND需要崔敏煥，對我們來說，未來才是更重要的。」

成員們對五鼓聯演的開場表演印象深刻，「大家覺得開場的五鼓秀怎麼樣？這可是只有在FNC BAND KINGDOM才能看到的舞台喔！」鼓手許民說：「非常想展現這段演出給台灣的粉絲看，雖然很緊張，但有大家的應援，我才能表現得很好。謝謝粉絲們。我愛FNC！」此外，他們也喊話「收到這樣熱情的應援，感覺要常常來見大家才可以！」Hi-Fi Unicorn現場宣布將在11月2日再度回到高雄舉行專場演唱會，「一定要再來跟我們見面！」。

CNBLUE搖滾登場。（SHOWOFFICE提供）CNBLUE搖滾登場。（SHOWOFFICE提供）

首日壓軸的CNBLUE選擇以抒情搖滾風格開場，接連演唱《Royal Rumble》、《Stay Soberi》與《Realize》，讓觀眾進入CNBLUE另種柔情的音樂世界。李正信向觀眾喊話：「真的真的想念你們！一起開心地玩吧！」姜敏赫則開心地說：「我們又回來了，高雄！是不是說過會很快見面？這麼快就再見面，是不是很開心？」鄭容和則全程以中文互動：「今天能在高雄演出，非常開心，也很榮幸。最近常來高雄，今天特別想讓大家見到一個全新的CNBLUE。」

CNBLUE準備了不一樣的音樂以訴說心聲的歌曲，鄭容和表示：「這些歌是最能代表我們內心深處的歌曲，想透過《BAND KINGDOM》獻給你們。我們想用這些歌曲，訴說我們過去的辛苦、現在的幸福瞬間，以及對未來的期待。在最辛苦的時候，是BOICE（官方粉絲名）抓住了我們。希望你們在感到辛苦的時候，聽到歌曲也能想起CNBLUE會一直握著你們的手。」而他們也不忘自我調侃地說：「我知道大家總是想聽我們說Everybody跳起來，但今天很不一樣喔。」

CNBLUE演唱中文歌誠意十足。（SHOWOFFICE提供）CNBLUE演唱中文歌誠意十足。（SHOWOFFICE提供）

由於鄭容和以眼鏡造型現身，李正信笑問：「為什麼突然戴眼鏡？」鄭容和則幽默回答：「我想要看起來很帥氣。」接著還驚喜自彈自唱林俊傑的《修煉愛情》，中文演唱誠意滿滿，讓現場粉絲尖叫連連。隨後接連演唱《Can’t Stop》、《You’re so fine》等多首作品，展現穩健台風與成熟樂團魅力。

FTISLAND、CNBLUE、N.Flying、Hi-Fi Unicorn、AxMxP集合嗨翻高雄。（SHOWOFFICE提供）FTISLAND、CNBLUE、N.Flying、Hi-Fi Unicorn、AxMxP集合嗨翻高雄。（SHOWOFFICE提供）

除了團體演出，壓軸更安排全場期待的特別合作舞台。由各團主唱成員輪番合作演出CNBLUE經典曲目《Face to Face》、《Coffee Shop》與《Cinderella》，展現FNC樂團世代間的音樂傳承與默契，這場跨世代的樂團盛會，象徵著身為韓國樂團宗家的氣勢，更是經典搖滾音樂祭典。

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