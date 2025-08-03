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娛樂 最新消息

從女團到拿獎之路！小薰逢母喪「堅持工作」無法回家

〔記者鍾志均／台北報導〕2025桃園電影節宣傳大使小薰昨（2）舉辦「遇見角色，遇見自己」講座，分享進入演藝圈多年的心路歷程。她首次哽咽透露，在拍《寒單》時，媽媽正在生病，甚至最後媽媽過世時，她都還堅持在片場工作，無法回家，言談不禁悲從中來。

桃園電影節總策展人姚經玉（左起）、桃園市文化局局長邱正生、桃園電影節宣傳大使小薰。（海鵬提供）桃園電影節總策展人姚經玉（左起）、桃園市文化局局長邱正生、桃園電影節宣傳大使小薰。（海鵬提供）

小薰說，演藝工作看起來光鮮亮麗，但其實在面對家人與事業之間，有許多內心的掙扎與取捨，只能隱藏起來，不能讓外界察覺。

去年，小薰在大愛《打怪任務》劇中扮演疫情下堅持崗位的護士，在一場關鍵內心戲中，需要展現痛苦、內斂的情感。小薰一度以為演不出來，但是當她回想起媽媽過世時的感受，情感自然奔流而出，助她拿下亞洲電視大獎最佳女配角。

小薰說，她最初進入演藝圈，夢想是要演戲，但卻誤打誤撞進入了綜藝女團「黑澀會美眉」，當時她覺得她是團體中最不起眼的一個，沒想到可以走到今天的成績。

出身桃園仙島部落的小薰，如今回到部落時，她的爸爸都會「昭告天下」大明星回來了，讓小薰又尷尬又好笑；有次她事先跟爸爸說，「今天沒化妝，不要太高調」。爸爸也是一口答應，哪知道小薰一到家，爸爸又忍不住到處拉鄰居來合照，足見爸爸對小薰的深愛與驕傲。

桃園電影節宣傳大使小薰出席交流講座。（海鵬提供）桃園電影節宣傳大使小薰出席交流講座。（海鵬提供）

第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，在中壢SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館，展開為期14天接棒放映，並將搶先於8月2日、3日分別於桃園淘動漫、台北光點舉行選片指南及影人交流講座。

本屆桃園電影節以「遇見」為主題，邀請觀眾一起走進關於命運、關係與轉折的影像旅程。詳情請鎖定桃園電影節官網，以及社群媒體專頁。

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