晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

N.Flying首登高雄！李承協喊話台粉別放棄 柳會勝一句神回全歪樓

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團N.Flying迎來成軍十週年，昨天（2日）於高雄巨蛋參加「2025 FNC BAND KINGDOM in KAOHSIUNG」演唱會，他們氣勢十足地接連帶來《Blue Moon》、《Oh really》、《Rooftop》等多首經典曲目，瞬間點燃現場氣氛，齊聲合唱，宛如變身大型KTV派對。

N.Flying首度在高雄開唱。（SHOWOFFICE提供）N.Flying首度在高雄開唱。（SHOWOFFICE提供）

成員興奮地說：「這是我們第一次來到高雄，真的真的很想要和你們見面！」並補充：「高雄的熱情真不是蓋的！我們特別準備了很多想和大家一起合唱的歌曲，希望現場所有人能一起唱、一起玩！」柳會勝透露，為了這次見面，提前跟N.Fia（粉絲名）學習了中文，現場更是現學現賣，不斷與粉絲互動，大喊：「高雄最棒！我愛你！水啦！」誠意滿滿。

在演唱《Moebius》前，主唱李承協表示：「遇到困難的時候，可能會因為事情失敗或回到原點了而感到挫折，有些人可能會想放棄。我想告訴大家，N.Flying可以成為彼此的力量與勇氣，攜手向前邁進。不論我們在粉絲人生中扮演什麼樣的角色，我們都會一直一直唱歌，只希望能帶給你們一點點力量。請記得，堅持下去，不要放棄！」

N.Flying首次港都開唱，全場合唱點燃現場氣氛。（SHOWOFFICE提供）N.Flying首次港都開唱，全場合唱點燃現場氣氛。（SHOWOFFICE提供）

李承協用中文對柳會勝說：「你！不要放棄！」沒想到柳會勝竟回應：「不要香菜！」笑翻眾人，對話超級無厘頭。柳會勝也感性的說：「N.Flying的十週年，想要跟大家約定，為了能夠再度與你們相見。我們會繼續努力舉辦更多公演，帶來更好的舞台與表演。」隨後也演唱新專輯歌曲《Everlasting》，展現他們熱血又溫暖的音樂魅力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中