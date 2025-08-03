N.Flying首登高雄！李承協喊話台粉別放棄 柳會勝一句神回全歪樓

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團N.Flying迎來成軍十週年，昨天（2日）於高雄巨蛋參加「2025 FNC BAND KINGDOM in KAOHSIUNG」演唱會，他們氣勢十足地接連帶來《Blue Moon》、《Oh really》、《Rooftop》等多首經典曲目，瞬間點燃現場氣氛，齊聲合唱，宛如變身大型KTV派對。

N.Flying首度在高雄開唱。（SHOWOFFICE提供）

成員興奮地說：「這是我們第一次來到高雄，真的真的很想要和你們見面！」並補充：「高雄的熱情真不是蓋的！我們特別準備了很多想和大家一起合唱的歌曲，希望現場所有人能一起唱、一起玩！」柳會勝透露，為了這次見面，提前跟N.Fia（粉絲名）學習了中文，現場更是現學現賣，不斷與粉絲互動，大喊：「高雄最棒！我愛你！水啦！」誠意滿滿。

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在演唱《Moebius》前，主唱李承協表示：「遇到困難的時候，可能會因為事情失敗或回到原點了而感到挫折，有些人可能會想放棄。我想告訴大家，N.Flying可以成為彼此的力量與勇氣，攜手向前邁進。不論我們在粉絲人生中扮演什麼樣的角色，我們都會一直一直唱歌，只希望能帶給你們一點點力量。請記得，堅持下去，不要放棄！」

N.Flying首次港都開唱，全場合唱點燃現場氣氛。（SHOWOFFICE提供）

李承協用中文對柳會勝說：「你！不要放棄！」沒想到柳會勝竟回應：「不要香菜！」笑翻眾人，對話超級無厘頭。柳會勝也感性的說：「N.Flying的十週年，想要跟大家約定，為了能夠再度與你們相見。我們會繼續努力舉辦更多公演，帶來更好的舞台與表演。」隨後也演唱新專輯歌曲《Everlasting》，展現他們熱血又溫暖的音樂魅力。

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