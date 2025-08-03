FTISLAND登大巨蛋倒數！李洪基私心不藏了：我要看啦啦隊

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團FTISLAND收到中職富邦悍將球團邀請，將在8月17日受邀到大巨蛋擔任表演嘉賓，李洪基昨天（2日）在高雄開唱，整個私心不藏了，笑說最期待的是看到啦啦隊。

FTISLAND驚喜飆唱新曲《THUNDERSTORM》。（SHOWOFFICE提供）

韓國FNC娛樂旗下樂團FTISLAND、CNBLUE、N.Flying與Hi-Fi Unicorn以及新出道的AxMxP昨天（2日）在高雄巨蛋開唱，FTISLAND以7月剛發行的新曲《THUNDERSTORM》震撼登場，這首描繪搖滾曲在李在真強勁紮實的貝斯節奏、崔敏煥爆發力十足的鼓聲，以及李洪基層層堆疊的情感嗓音中，融合出細膩與粗獷交織的強烈能量，帶來開場即沸騰的張力。隨後演出《Theory of Happiness》與《Tears In Vain》，接連展現FTISLAND成熟深刻的舞台控制力。

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李洪基特別提到鼓手崔敏煥：「上次舉辦KINGDOM演出時，這位朋友沒能來，現在他回來了！」崔敏煥也向觀眾問好：「大家好，我是崔敏煥，好久不見了吧？謝謝你們的應援與支持，我才能繼續賣力打鼓。今天能在高雄見到大家，真的很幸福，讓我們一起玩到最後吧！」緊接著，李在真接話：「跟剛剛那位講話的朋友不一樣，我是總是在大家身邊的李在真。」幽默發言引發全場笑聲，並補充：「因為我們關係很好，可以這樣開玩笑啦！」

主唱李洪基真摯表示：「我們都懷著感恩的心，敏煥回來了，他是懷著感恩的心在打鼓，也會持續自我反省、更用心更努力。如果他做得不好，你們可以罵他，因為FTISLAND需要崔敏煥，對我們來說，未來才是更重要的。」

FTISLAND李洪基熱力開唱。（SHOWOFFICE提供）

語畢，李洪基開始注意粉絲氣氛，說道:「我真的很好奇，你們看表演一直拿著手機，這樣好玩嗎？你們手機都不會沒電嗎？我希望你們的手機可以沒電然後關機，因為看表演就要有看表演的樣子啊。」但隨即又笑說：「不過現在你們可以打開手機，因為我等下要唱一首很帥的歌，所以你們可以拍下我帥氣的樣子。但如果我叫你們收起來，就要馬上收好喔！一起遵守，才帥氣！」

緊接演唱經典曲《Bad Woman》，燃炸全場。李洪基說：「感覺有段時間沒來台灣了，但接下來好像會常常來喔。因為有FTISLAND專場演唱會，還會去大巨蛋棒球比賽演唱！」隨後又搞笑補充：「我是要去看啦啦隊的，超期待，我真的好想見到！」逗得全場大笑。不過話鋒一轉，李洪基也說：「能夠持續來台灣演出，是件非常幸福的事。各地都有支持我們的Primadonna（粉絲名），但我覺得台灣Primadonna們最講義氣。」他承諾道：「我們會繼續努力，成為走到哪裡都很帥氣、都能讓人感到驕傲的樂團。」

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