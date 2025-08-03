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趙露思罹重度憂鬱症怒撕經紀公司！寧退圈不幹了親曝「下一步」

趙露思怒撕經紀公司「銀河酷娛」。（翻攝自微博）趙露思怒撕經紀公司「銀河酷娛」。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕趙露思昨天怒撕經紀公司「銀河酷娛」，騙她簽下205萬人民幣（約845萬台幣）的賠償單，強迫取消代言、威脅封殺，但雙方合約還剩4年無法解約，趙露思透露自己目前罹患重度憂鬱、焦慮症，表示不用等別人封殺，已經不想幹了，今天更開直播坦言自己真的受夠了，不想再隱忍，甚至說自己可以去開麵館，請粉絲不用擔心她。

趙露思連日怒批經紀公司。（翻攝自微博）趙露思連日怒批經紀公司。（翻攝自微博）

趙露思今天開直播時，平靜地表示沒有要大家怎麼樣，「你們幫我點個讚也是幫不了我，但我不想有人去帶節奏（風向），搞得我的粉絲很難受，我不願意，我覺得我的事情已經給他們造成挺多傷害了。」

趙露思開直播露臉，提到可以開麵館。（翻攝自小紅書）趙露思開直播露臉，提到可以開麵館。（翻攝自小紅書）

她說自己憋了太久的氣和火了，「現在就是不想忍了、就不想忍了」，強調「錯的就是錯的，錯了該怎麼樣就是怎樣，但對的，它就是對的。」也叫大家千萬不要送禮物給她，表示這麼多年在演藝圈，「不說賺了多少錢，但咱們還是說有點積蓄，所以不用擔心我，實在不行，我就想開個小麵館也行啊。」讓粉絲心疼到哭出來。

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