王鴻薇嘲諷大支「合法的飯不要嗎？」 她不忍怒駁：國會議員請做足功課

國民黨立委王鴻薇（左）、饒舌歌手大支（右）。（資料照；大支提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕國民黨立委王鴻薇昨天在社群質疑饒舌歌手大支的公司4年內至少拿了國家2029萬的補助，嘲諷說「合法的飯不要嗎？」今天又指稱大支有一支影片「交易制度饒舌歌曲『零股交易』及幕後訪問」獲證交所補助300萬，上架7個月累積流量僅267人次，再諷證交所「奉旨給飯」。對此，曾任專輯補助案審核委員的陳曉娟為審核委員會抱不平，也建議國會議員請謹言慎行，做足功課，「麻煩在國會請多多展現自己的專業，跟大支一樣用專業來說服政黨傾向與自己不同的人。還是，現在連文化部的這類補助案也要由立法院來接手？」

音樂人陳曉娟出面為審核委員抱不平。（翻攝自臉書）

陳曉娟表示看到新聞後，自己沒辦法不說話：「因為本人正好是大支其中一年專輯補助案的審核委員之一。」提到一項補助案的審核過程不是一次，不是兩次，也不是三次，審核過程經常有可能超過一年。「如此指控，是指審核委員會完全不用做功課嗎？我們只需檢驗申請者的政黨傾向就發錢嗎？」

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她也強調，大支幾年內申請到多少補助款那是他的真本事，「跟他現在唱什麼令妳討厭的歌無關。就如同現在即使有許多討厭妳的人，也無權阻止妳在國會領了多少人民納稅錢。」建議王鴻薇平衡一下，「順便數點看看有多少位妳覺得順眼順耳也同時拿到補助做專輯的歌手們？」

陳曉娟說審核委員會的標準只有一個，就是：「專輯的音樂規格和產業面向，值不值得使用人民的納稅錢提供補助。」

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