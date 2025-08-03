晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓國拳擊手顏值超高！身分遭起底 韓網驚呆：不是拍偶像劇？

張東潤曾演出過《Oasis綠洲》。（LINE TV提供）張東潤曾演出過《Oasis綠洲》。（LINE TV提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國一名拳擊選手因為長得太帥引發熱烈討論，結果沒想到他竟然是演員！？原來他是演過《朝鮮浪漫喜劇—綠豆傳》、《精神病房也會迎來清晨》及《Oasis綠洲》的33歲演員張東潤。

張東潤穿上紅色服裝參加拳擊比賽。（翻攝自張東潤IG）張東潤穿上紅色服裝參加拳擊比賽。（翻攝自張東潤IG）

張東潤化身拳擊手，拿著獎盃、咬著獎牌。（翻攝自張東潤IG）張東潤化身拳擊手，拿著獎盃、咬著獎牌。（翻攝自張東潤IG）

張東潤在昨天（2日）參加在京畿道舉行的「第4屆南漢山城盃全國生活體育拳擊大賽」，他手握獎盃、咬著獎牌，並po出「優勝」、「大賽最優秀的牌子」。韓國論壇「theqoo」上的網友紛紛表示，「這看起來是電影劇照」、「這不是拍片？天啊又帥又會打拳擊」、「這是拳擊劇吧」、「看起來是電影、電視劇的畫面」、「這是什麼劇啊」、「這只是興趣？」、「他英俊又聰明又有正義感，還擅長運動，還有什麼不會」、「一張不加修飾的照片卻好有吸引力」。

張東潤長得太帥，引發熱烈討論。（翻攝自張東潤IG）張東潤長得太帥，引發熱烈討論。（翻攝自張東潤IG）

張東潤所屬的經紀公司BH娛樂在今天（3日）表示，這場比賽並非正式比賽或者業餘比賽，比較是生活體育的性質賽事，而張東潤平常就對拳擊很有興趣，一直都有在練習，並不是為戲才學習。至於「優勝」的牌子，BH娛樂指出，只要獲得一勝就能獲得，不過「最優秀選手」確實只有張東潤一人，公司也感到十分感激。張東潤先前受訪曾自稱是「開浦洞拳擊手」，教練說他拳頭算滿有力，但遺憾的是現在體力大不如前，有點後悔沒有早一點接觸拳擊運動。

張東潤外貌引發討論，其實他不是拳擊手，而是一名演員。（翻攝自張東潤IG）張東潤外貌引發討論，其實他不是拳擊手，而是一名演員。（翻攝自張東潤IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中