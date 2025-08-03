韓國拳擊手顏值超高！身分遭起底 韓網驚呆：不是拍偶像劇？

張東潤曾演出過《Oasis綠洲》。（LINE TV提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國一名拳擊選手因為長得太帥引發熱烈討論，結果沒想到他竟然是演員！？原來他是演過《朝鮮浪漫喜劇—綠豆傳》、《精神病房也會迎來清晨》及《Oasis綠洲》的33歲演員張東潤。

張東潤穿上紅色服裝參加拳擊比賽。（翻攝自張東潤IG）

張東潤化身拳擊手，拿著獎盃、咬著獎牌。（翻攝自張東潤IG）

張東潤在昨天（2日）參加在京畿道舉行的「第4屆南漢山城盃全國生活體育拳擊大賽」，他手握獎盃、咬著獎牌，並po出「優勝」、「大賽最優秀的牌子」。韓國論壇「theqoo」上的網友紛紛表示，「這看起來是電影劇照」、「這不是拍片？天啊又帥又會打拳擊」、「這是拳擊劇吧」、「看起來是電影、電視劇的畫面」、「這是什麼劇啊」、「這只是興趣？」、「他英俊又聰明又有正義感，還擅長運動，還有什麼不會」、「一張不加修飾的照片卻好有吸引力」。

請繼續往下閱讀...

張東潤長得太帥，引發熱烈討論。（翻攝自張東潤IG）

張東潤所屬的經紀公司BH娛樂在今天（3日）表示，這場比賽並非正式比賽或者業餘比賽，比較是生活體育的性質賽事，而張東潤平常就對拳擊很有興趣，一直都有在練習，並不是為戲才學習。至於「優勝」的牌子，BH娛樂指出，只要獲得一勝就能獲得，不過「最優秀選手」確實只有張東潤一人，公司也感到十分感激。張東潤先前受訪曾自稱是「開浦洞拳擊手」，教練說他拳頭算滿有力，但遺憾的是現在體力大不如前，有點後悔沒有早一點接觸拳擊運動。

張東潤外貌引發討論，其實他不是拳擊手，而是一名演員。（翻攝自張東潤IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法