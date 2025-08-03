蘇打綠團長現身高校祭 開示「這世界不缺想從你身上撈一筆的大人」

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇打綠近期將到高雄巨蛋舉辦「二十年一刻」最終站演唱會，團長阿福日前在「當大人高校祭」活動上，以自身經驗提醒畢業生，追夢的同時也要懂得保護夢想。

蘇打綠團長阿福提醒學生追夢也要保護夢想。（當大人高校祭提供）

已經第四年擔任「當大人高校祭」音樂總監的蘇打綠團長阿福，今年也穿上「當大人高中」制服，並給予高校生「當頭棒喝」：「今天我是來當反面教材的。我就是那個活生生、血淋淋、還有點衰的例子。這世界不缺喜歡你的人，也不缺想從你身上撈一筆的大人。曾經，我在快要畢業時也相信滿嘴夢想的大人，結果到最後，連團名都不是自己的，作品也不能唱。」

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阿福希望同學們不只勇敢追夢，更要勇敢保護夢，他直言：「大人不見得都是對的、合約也不是保證，千萬別讓你們的心血整碗被端走，還要鞠躬說謝謝。等真的出事了，對方不會道歉，只會讓你多學一堂法律課。但別怕，時間和真實會慢慢還給你們一切，有天你們會變得更強大，到時記得：『我不缺機會，只挑值得的。』」

派翠克（右）和宇珊擔任主持人，帶動熱鬧氣氛。（當大人高校祭提供）

由小公視及公視+主辦、台中市政府協辦的高中生年度盛大活動「當大人高校祭」，昨（2日）在台中市政府府前廣場舉行，並由派翠克、宇珊主持，入選2025畢業歌的22所高中生獻唱他們創作的畢業歌曲，另外活動大使麋先生，以及歌手PIZZALI、王ADEN、YABE、呂允及樂團鹿洐人、怕胖團等都受邀演出。麋先生演唱《去飛翔》時，全場大合唱，場面動人。

麋先生擔任活動大使，獻唱歌曲全場大合唱。（當大人高校祭提供）

麋先生祝所有畢業生找到自己能發光發熱的舞台，也不忘提醒學生：「但也要找時間回心裡去看看那個曾經對世界充滿好奇、對夢想天馬行空的小孩。」

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